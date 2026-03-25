Китайская революция с подачи Трампа: как война в Персидском заливе продвигает электромобили

Япония удачно воспользовалось нефтяным кризисом 1973 года. Спустя полвека козыри припасены уже у Китая.

Нефтяной кризис 1973 года стал поворотным моментом для мировой автомобильной индустрии. Арабское нефтяное эмбарго, введенное в ответ на поддержку Израиля Западом во время войны Судного дня, обрушило рынок топлива на Западе — бензин подорожал, начался дефицит. Как следствие, в США и Европе рынок мгновенно развернулся в сторону компактных и экономичных японских авто от Toyota, Honda, Datsun (ныне Nissan).

Японские автопроизводители, ранее считавшиеся "второсортными", за несколько лет захватили значительную долю рынка в США и Европе. К 1980 году импорт японских машин в США вырос в разы, а Большая детройтская тройка (GM, Ford, Chrysler) потеряли позиции, что запустило долгосрочные структурные проблемы американского автопрома. Дефолт Детройта 2013-го, по сути, получил первый кирпичик в свой фундамент именно тогда.

Спустя более полувека история, похоже, повторяется, но уже с другими игроками и технологиями. Если текущая эскалация военных действий в Заливе приведет к нефтяному шоку, мир может увидеть сценарий, похожий на 1973-й, но уже с другими игроками и готовыми технологическими альтернативами.

Смена приоритетов: автопроизводители массово отказываются от разработки электромобилей, — СМИ

Конечно же, речь о китайских электромобилях. Глобально в 2025-м "электрички" позволили сэкономить около 1,7 млн баррелей нефти в день, это почти 70% от ежедневного экспорта Ирана через Ормузский пролив за тот же период (согласно отчету Ember). Китайские бренды (BYD, Geely и др) предлагают доступные, технологичные электромобили часто дешевле аналогов из США или Европы.

Китай, где в 2025 году более половины продаж новых автомобилей приходилось на электро, мог бы сэкономить более $28 млрд в год за счет сокращения импорта нефти. Европа с ее 26% долей продаж — около $8 млрд в год. В США уже за первую неделю конфликта поиск в сети предложений электромобилей вырос на 20%, а аналитики Bank of America отмечают, что волатильность нефти делает электромобили "здравым смыслом" для защиты от будущих шоков.

В отличие от 1973 года, когда японские машины требовали времени на завоевание репутации, китайские "электрички" уже здесь. Бренды из КНР долго и планомерно налаживали цепочки поставок батарей, отличаются низкой себестоимостью и агрессивным экспортом. Даже несмотря на тарифы в США и ЕС, рост цен на бензин может ускорить смену потребительского поведения. Затянувшийся конфликт, а с ним и топливный кризис, создадут иную логику рынка: зависимость от нефти перестает быть неизбежной, а энергия для транспорта (атом, солнце, ветер) становится более локальной и предсказуемой.

История любит рифмы. Нефтяной кризис 1973 года создал Toyota, следующий может закрепить доминирование BYD.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

