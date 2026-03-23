Смена приоритетов: автопроизводители массово отказываются от разработки электромобилей, — СМИ

Темпы электрификации автомобильной отрасли могут существенно снизиться в ближайшее время. Автопроизводители пересматривают свои стратегии и не спешат отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

По меньшей мере 12 известных мировых автопроизводителей меняют планы по выпуску электромобилей, поскольку спрос на модели с ДВС остается высоким. Об этом сообщает издание Financial Times.

В общем, продажи электромобилей в мире продолжают расти, однако этот тренд прослеживается не везде. Если в Европе или Китае покупают все больше электрокаров, то, например, в США после отмены администрацией Дональда Трампа льгот на электрические модели спрос резко снизился.

Именно из-за этого Honda отказалась от сразу трех электрокаров, которые планировали выпускать в США. Седан и кроссовер Honda 0, а также новая Acura RSX решили не запускать в серию фактически в последний момент. Убыток от таких изменений составит почти 16 миллиардов долларов.

Особенно явным тренд на отказ от электрокаров прослеживается в сегментах спортивных и представительских авто. К примеру, в Lamborghini отказались от первого электромобиля Lanzador — он станет плагин-гибридом.

Bentley вместо четырех электромобилей к 2035 году выпустит лишь один и также делает ставку на плагин-гибриды. Rolls-Royce тестирует электрический кроссовер, однако руководство компании заявило, что от бензинового V12 не планируют отказываться, ведь этого желают клиенты марки. Lotus и Porsche также пересмотрели стратегии электрификации и готовятся выпустить новые бензиновые модели.

Самый популярный электромобиль BMW снимут с производства: названа причина (фото)

Многие производители массового и премиального сегмента тоже сбавляют темпы электрификации — в последнее время подобные заявления звучали от представителей Audi, Ford, Mercedes-Benz, Stellantis и Volvo. Конечно, новые электромобили продолжат появляться, однако двигатели внутреннего сгорания еще рано списывать.

В FT подсчитали, что изменения в стратегиях развития электромобилей за 2025 год стоили мировому автопрому суммарно в 75 миллиардов долларов.

Кстати, на рынок выходит новый Lexus ES и его предлагают как в электрической версии, так и с ДВС.

Также Фокус рассказывал, что в Украине дебютировал флагманский электрокар Volvo.