Lamborghini отказывается от выпуска первого электрокара: что предложат взамен

Электромобиль Lamborghini Lanzador не станет серийным. Итальянский автопроизводитель сконцентрируется на создании гибридных моделей.

Разработка электрического Lanzador уже приостановлена. Эту информацию подтвердил СЕО Lamborghini Стефан Винкельманн британскому изданию The Times.

Такое решение он объяснил тем, что интерес к электромобилю "близок к нулю" — клиентов интересуют модели с двигателями внутреннего сгорания. Дальнейшую его разработку в условиях отсутствия спроса Стефан Винкельманн назвал дорогим хобби. По этой же причине в Lamborghini отказались от создания электрической версии кроссовера Urus второго поколения.

Lamborghini Lanzador предложат в плагин-гибридном исполнении Фото: Lamborghini

Впрочем, стоит отметить, что новый Lamborghini Lanzador все же выйдет на рынок, но с плагин-гибридной установкой. В таком виде модель будет пользоваться значительно большим спросом. Напомним, что в линейке Lamborghini сейчас есть плагин-гибриды с бензиновыми V8 и V12 общей мощностью до 1015 сил.

Концепт Lamborghini Lanzador дебютировал в 2023 году. Оригинальный купе-кроссовер с посадочной формулой 2+2 и 1360-сильной установкой изначально планировали вывести на рынок в 2028 году, но впоследствии перенесли дату дебюта на 2029 год.

Между прочим, главные конкуренты Lamborghini из Ferrari готовятся к презентации своего первого электрокара и уже опубликовали официальные его фото.

