Более 1100 сил и 2,3 с до сотни: представлен самый быстрый суперкар Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini Revuelto получил новую заряженную версию. Он оснащен 1120-сильной установкой и стартует до сотни за 2,3 с.

Оригинальный тюнинг Lamborghini Revuelto выполнили в немецком ателье Mansory, которое известно своими экстравагантными работами. Об этом сообщается на его сайте.

Lamborghini Revuelto получил большие диффузор и антикрыло Фото: Mansory

Проект назвали Mansory Carbonado X — это намекает на активное использование карбона в конструкции. Из углеволокна с узорами изготовлены все кузовные детали.

К тому же, суперкар Lamborghini Revuelto получил более агрессивные бамперы, обвес, диффузор и огромное антикрыло. Установлены и карбоновые колесные диски FV.10 диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Салон украсили алькантарой Фото: Mansory

Салон Lamborghini Revuelto Mansory отделали алькантарой с контрастными бирюзовыми вставками. Карбоновых деталей хватает и внутри.

Відео дня

Важно

Легендарная капсула времени: обнаружен суперкар Lamborghini Countach в новом состоянии (фото)

Тюнинг Lamborghini Revuelto коснулся и силовой установки. Мощность 6,5-литрового V12 после доработки выросла с 825 до 930 л. с.

Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,3 с Фото: Mansory

Вместе с тремя электромоторами он теперь выдает 1120 сил, что позволяет стартовать до сотни за 2,3 с и развивать 355 км/ч. На данный момент это самый быстрый Lamborghini. Средний расход топлива составляет 13,2 л на 100 км.

Между прочим, недавно в Mansory выпустили полицейский суперкар Lamborghini Revuelto на 1070 сил.

Также Фокус рассказывал об экстравагантном тюнинге Mercedes 600 1971 года.