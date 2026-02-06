Патрульный суперкар: полиция получила яркий 1000-сильный Lamborghini за миллион (фото)

Автопарк полиции Дубая пополнил доработанный суперкар Lamborghini Revuelto. Авто мощностью более 1000 сил способно развить 354 км/ч.

Тюнинг Lamborghini Revuelto для полиции Дубая выполнило ателье Mansory. Фото патрульного суперкара появились на его странице в Instagram.

Купе Lamborghini Revuelto покрасили в цвета полиции Дубая, а также оснастили проблесковыми маячками, сиреной, рацией и другим спецоборудованием.

Суперкар доработали специалисты Mansory Фото: Mansory

Кроме того, суперкар Lamborghini Revuelto получил стандартный тюнинг-пакет от Mansory. Он включает карбоновые обвес и декор, а также новые 21-дюймовые передние и 22-дюймовые задние колесные диски оригинального дизайна. Также обращает на себя внимание особый номерной знак с единственной цифрой "3".

Важно

К тому же, тюнинг Lamborghini Revuelto улучшил его силовую установку. 6,5-литровый V12 и три электромотора теперь суммарно развивают 1070 л. с., что позволяет стартовать до сотни за 2,4 с и достигать 354 км/ч.

Авто оснащено 1070-сильной гибридной установкой Фото: Mansory

Цена Lamborghini Revuelto Mansory составляет примерно миллион долларов. Впрочем, для полиции Дубая такие автомобили — не диковинка, ведь в ее автопарке есть и Bugatti, и Ferrari, и Aston Martin, и даже Rolls-Royce.

