Патрульний суперкар: поліція отримала яскравий 1000-сильний Lamborghini за мільйон (фото)
Автопарк поліції Дубая поповнив доопрацьований суперкар Lamborghini Revuelto. Авто потужністю понад 1000 сил здатне розвинути 354 км/год.
Тюнінг Lamborghini Revuelto для поліції Дубая виконало ательє Mansory. Фото патрульного суперкара з’явилися на його сторінці в Instagram.
Купе Lamborghini Revuelto пофарбували в кольори поліції Дубая, а також оснастили проблисковими маячками, сиреною, рацією та іншим спецобладнанням.
Крім того, суперкар Lamborghini Revuelto отримав стандартний тюнінг-пакет від Mansory. Він включає карбонові обвіс і декор, а також нові 21-дюймові передні та 22-дюймові задні колісні диски оригінального дизайну. Також звертає на себе увагу особливий номерний знак із єдиною цифрою "3".Важливо
До того ж, тюнінг Lamborghini Revuelto покращив його силову установку. 6,5-літровий V12 і три електромотори тепер сумарно розвивають 1070 к. с., що дозволяє стартувати до сотні за 2,4 с і сягати 354 км/год.
Ціна Lamborghini Revuelto Mansory становить приблизно мільйон доларів. Утім, для поліції Дубая такі автомобілі – не дивина, адже в її автопарку є і Bugatti, і Ferrari, і Aston Martin, і навіть Rolls-Royce.
