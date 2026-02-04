Забави мільярдерів: суперкари і ретроавто виїхали на замерзле озеро заради дрифту (відео)
У швейцарському Сент-Моріці пройшло незвичне дрифт-шоу на льоду. Його особливість у тому, що в ньому беруть участь винятково дорогі елітні авто.
На фестивалі I.C.E. St. Moritz зимовий дрифт по льоду замерзлого озера продемонстрували ексклюзивні автомобілі загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На лід виїхали автомобілі, які не завжди можна побачити на дорогах Монако та Дубая. Їх власники не жаліли машини вартістю мільйони доларів.
Зокрема, на шоу приїхали одразу три трекових суперкари Bugatti Bolide. Таких 1600-сильних авто вартістю $4,6 мільйона випустили всього 40.Важливо
Представництво Bugatti на I.C.E. St. Moritz було чималим. Привезли і Bugatti Veyron, і його попередника EB110, і вінтажні гоночні Bugatti Type 35.
Крім того, на льоду можна було побачити знамениті суперкари McLaren F1, Ferrari F50, Pagani Zonda та Porsche 911 GT1, вінтажні Lamborghini Miura та Ferrari Dino 206 S і навіть боліди "Формули-1".
У рамках фестивалю проводився і конкурс на краще авто. Переможцем став старовинний Talbot-Lago T150C SS Teardrop 1937 року вартістю приблизно 10 мільйонів доларів.
До речі, нещодавно презентували відроджений суперкар Bugatti Veyron.
Також Фокус розповідав, що у ДТП розбили найдорожче авто у світі.