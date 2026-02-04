Забавы миллиардеров: суперкары и ретро-авто выехали на замерзшее озеро ради дрифта (видео)

В швейцарском Сент-Морице прошло необычное дрифт-шоу на льду. Его особенность в том, что в нем участвуют исключительно дорогие элитные авто.

На фестивале I.C.E. St. Moritz зимний дрифт по льду замерзшего озера продемонстрировали эксклюзивные автомобили общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На лед выехали автомобили, которые не всегда можно увидеть на дорогах Монако и Дубая. Их владельцы не жалели машины стоимостью миллионы долларов.

Bugatti EB110 Фото: carscoops.com

В частности, на шоу приехали сразу три трековых суперкара Bugatti Bolide. Таких 1600-сильных авто стоимостью $4,6 миллиона выпустили всего 40.

Представительство Bugatti на I.C.E. St. Moritz было немалым. Привезли и Bugatti Veyron, и его предшественника EB110, и винтажные гоночные Bugatti Type 35.

Кроме того, на льду можно было увидеть знаменитые суперкары McLaren F1, Ferrari F50, Pagani Zonda и Porsche 911 GT1, винтажные Lamborghini Miura и Ferrari Dino 206 S и даже болиды "Формулы-1".

Talbot-Lago T150C SS Teardrop 1937 года стал победителем конкурса Ferrari Dino 206 S Bugatti Type 35 McLaren F1

В рамках фестиваля проводился и конкурс на лучшее авто. Победителем стал старинный Talbot-Lago T150C SS Teardrop 1937 года стоимостью примерно 10 миллионов долларов.

