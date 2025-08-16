Як олігархи: патрульна поліція пересіла на Rolls-Royce та 720-сильний "Гелендваген" (фото)
Автопарк поліції Дубая поповнили нові елітні моделі. На цей раз патрульні отримали доопрацьовані Rolls-Royce Cullinan та Mercedes G-Class.
Підготовку та тюнінг "Гелендвагена" та Rolls-Royce Cullinan для патрульної поліції Дубая виконало знамените німецьке ательє Mansory. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.
Rolls-Royce Cullinan та Mercedes G-Class доопрацювали в традиційному стилі Mansory. Автомобілі отримали карбонові обвіс і декор, а також нові колісні диски. Салон оздобили дорогою шкірою.Важливо
До того ж, встановили спецобладнання на кшталт сирени, проблискових маячків та зв’язку. Пофарбували автомобілі у кольори поліції Дубая.
Також автомобілі стали швидшими. Тюнінг Rolls-Royce Cullinan від Mansory збільшив потужність його 6,75-літрового V12 із турбонаддувом до 610 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 280 км/год.
Mercedes-AMG G63 (за основу взяли цю заряджену версію) ще потужніший – його 4,0-літровий V8 твін-турбо після доопрацювання розвиває 720 к. с. Позашляховик стартує до сотні за 3,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.
