Как олигархи: патрульная полиция пересела на Rolls-Royce и 720-сильный "Гелендваген" (фото)

Автопарк полиции Дубая пополнили новые элитные модели. На этот раз патрульные получили доработанные Rolls-Royce Cullinan и Mercedes G-Class.

Related video

Подготовку и тюнинг "Гелендвагена" и Rolls-Royce Cullinan для патрульной полиции Дубая выполнило знаменитое немецкое ателье Mansory. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Полицейские авто создало ателье Mansory Фото: Mansory

Rolls-Royce Cullinan и Mercedes G-Class доработали в традиционном стиле Mansory. Автомобили получили карбоновые обвес и декор, а также новые колесные диски. Салон украсили дорогой кожей.

Важно

Завез Ferrari для россиянина: полиция разоблачила экс-чиновника оборонного предприятия (фото)

К тому же, установили спецоборудование вроде сирены, проблесковых маячков и связи. Покрасили автомобили в цвета полиции Дубая.

Mercedes G-Class Mansory оснащен 720-сильным турбомотором Фото: Mansory

Также автомобили стали быстрее. Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory увеличил мощность его 6,75-литрового V12 с турбонаддувом до 610 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 280 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan Mansory получил 610-сильный V12 Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 (за основу взяли эту заряженную версию) еще мощнее — его 4,0-литровый V8 твин-турбо после доработки развивает 720 л. с. Внедорожник стартует до сотни за 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кстати, недавно тюнинг Rolls-Royce Cullinan выполнили и специалисты Brabus.

Также Фокус рассказывал о мощном тюнингованном кроссовере Lamborghini в Украине.