Как олигархи: патрульная полиция пересела на Rolls-Royce и 720-сильный "Гелендваген" (фото)
Автопарк полиции Дубая пополнили новые элитные модели. На этот раз патрульные получили доработанные Rolls-Royce Cullinan и Mercedes G-Class.
Подготовку и тюнинг "Гелендвагена" и Rolls-Royce Cullinan для патрульной полиции Дубая выполнило знаменитое немецкое ателье Mansory. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
Rolls-Royce Cullinan и Mercedes G-Class доработали в традиционном стиле Mansory. Автомобили получили карбоновые обвес и декор, а также новые колесные диски. Салон украсили дорогой кожей.Важно
К тому же, установили спецоборудование вроде сирены, проблесковых маячков и связи. Покрасили автомобили в цвета полиции Дубая.
Также автомобили стали быстрее. Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory увеличил мощность его 6,75-литрового V12 с турбонаддувом до 610 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 280 км/ч.
Mercedes-AMG G63 (за основу взяли эту заряженную версию) еще мощнее — его 4,0-литровый V8 твин-турбо после доработки развивает 720 л. с. Внедорожник стартует до сотни за 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Кстати, недавно тюнинг Rolls-Royce Cullinan выполнили и специалисты Brabus.
