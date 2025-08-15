Экстравагантный дизайн и 700 сил: дебютировал впечатляющий Rolls-Royce Brabus за миллион (фото)

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил эксклюзивную версию от Brabus. Люксовая модель стала мощнее и еще шикарнее.

Новый Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 выпустят лимитированной серией и оценили в 914 787 евро, то есть более миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте немецкого ателье.

Сзади установили два спойлера Фото: brabus.com

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan сделал его дизайн более выразительным. Кроссовер получил более агрессивные бамперы, карбоновые обвес и спойлеры. Колесные арки расширили, чтобы вместить 24-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock M Platinum Edition с шинами 295/30 ZR24 спереди и 355/25 ZR24 сзади. Также обращают на себя внимание оригинальные ходовые огни.

Салон украсили оливковой кожей и карбоном Фото: brabus.com

Салон Rolls-Royce Cullinan сделали еще дороже. В отделке использована перфорированная оливковая кожа и карбон, а педали украсили металлическими накладками. За доплату предлагают фирменные сумки.

Цена Rolls-Royce Cullinan Brabus превышает миллион долларов Фото: brabus.com

В Brabus доработали и двигатель Rolls-Royce Cullinan. Теперь 6,75-литровый V12 твин-турбо развивает 700 л. с. и 950 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, кроссовер Rolls-Royce получил новый более громкий выхлоп и спортивную подвеску с заниженным на 25 мм клиренсом.

