Екстравагантний дизайн і 700 сил: дебютував вражаючий Rolls-Royce Brabus за мільйон (фото)
Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав ексклюзивну версію від Brabus. Люксова модель стала потужнішою і ще шикарнішою.
Новий Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 випустять лімітованою серією і оцінили в 914 787 євро, тобто понад мільйон доларів. Про авто розповіли на сайті німецького ательє.
Тюнінг Rolls-Royce Cullinan зробив його дизайн виразнішим. Кросовер отримав агресивніші бампери, карбонові обвіс та спойлери. Колісні арки розширили, аби вмістити 24-дюймові ковані диски Brabus Monoblock M Platinum Edition із шинами 295/30 ZR24 спереду та 355/25 ZR24 ззаду. Також звертають на себе увагу оригінальні ходові вогні.
Салон Rolls-Royce Cullinan зробили ще дорожчим. В оздобленні використано перфоровану оливкову шкіру та карбон, а педалі прикрасили металевими накладками. За доплату пропонують фірмові сумки.
У Brabus доопрацювали і двигун Rolls-Royce Cullinan. Тепер 6,75-літровий V12 твін-турбо розвиває 700 к. с. і 950 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальну швидкість обмежено на позначці 250 км/год. Крім того, кросовер Rolls-Royce отримав новий гучніший вихлоп та спортивну підвіску із заниженим на 25 мм кліренсом.
