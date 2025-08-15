Екстравагантний дизайн і 700 сил: дебютував вражаючий Rolls-Royce Brabus за мільйон (фото)

Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав ексклюзивну версію від Brabus. Люксова модель стала потужнішою і ще шикарнішою.

Новий Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 випустять лімітованою серією і оцінили в 914 787 євро, тобто понад мільйон доларів. Про авто розповіли на сайті німецького ательє.

Ззаду встановили два спойлери Фото: brabus.com

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan зробив його дизайн виразнішим. Кросовер отримав агресивніші бампери, карбонові обвіс та спойлери. Колісні арки розширили, аби вмістити 24-дюймові ковані диски Brabus Monoblock M Platinum Edition із шинами 295/30 ZR24 спереду та 355/25 ZR24 ззаду. Також звертають на себе увагу оригінальні ходові вогні.

Салон оздобили оливковою шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Салон Rolls-Royce Cullinan зробили ще дорожчим. В оздобленні використано перфоровану оливкову шкіру та карбон, а педалі прикрасили металевими накладками. За доплату пропонують фірмові сумки.

Ціна Rolls-Royce Cullinan Brabus перевищує мільйон доларів Фото: brabus.com

У Brabus доопрацювали і двигун Rolls-Royce Cullinan. Тепер 6,75-літровий V12 твін-турбо розвиває 700 к. с. і 950 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальну швидкість обмежено на позначці 250 км/год. Крім того, кросовер Rolls-Royce отримав новий гучніший вихлоп та спортивну підвіску із заниженим на 25 мм кліренсом.

