Понад 1100 сил і 2,3 с до сотні: представлено найшвидший суперкар Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini Revuelto отримав нову заряджену версію. Він оснащений 1120-сильною установкою і стартує до сотні за 2,3 с.

Оригінальний тюнінг Lamborghini Revuelto виконали в німецькому ательє Mansory, яке відоме своїми екстравагантними роботами. Про це повідомляється на його сайті.

Lamborghini Revuelto отримав великі дифузор та антикрило Фото: Mansory

Проєкт назвали Mansory Carbonado X – це натякає на активне використання карбону в конструкції. Із вуглеволокна з візерунками виготовлені усі кузовні деталі.

До того ж, суперкар Lamborghini Revuelto отримав агресивніші бампери, обвіс, дифузор та величезне антикрило. Встановлені й карбонові колісні диски FV.10 діаметром 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду.

Салон оздобили алькантарою Фото: Mansory

Салон Lamborghini Revuelto Mansory оздобили алькантарою із контрастними бірюзовими вставками. Карбонових деталей вистачає і всередині.

Відео дня

Важливо

Легендарна капсула часу: виявлено суперкар Lamborghini Countach у новому стані (фото)

Тюнінг Lamborghini Revuelto торкнувся і силової установки. Потужність 6,5-літрового V12 після доопрацювання зросла із 825 до 930 к. с.

Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,3 с Фото: Mansory

Разом із трьома електромоторами він тепер видає 1120 сил, що дозволяє стартувати до сотні за 2,3 с і розвивати 355 км/год. Наразі це найшвидший Lamborghini. Середня витрата пального становить 13,2 л на 100 км.

Між іншим, нещодавно у Mansory випустили поліцейський суперкар Lamborghini Revuelto на 1070 сил.

Також Фокус розповідав про екстравагантний тюнінг Mercedes 600 1971 року.