Понад 1100 сил і 2,3 с до сотні: представлено найшвидший суперкар Lamborghini (фото)
Суперкар Lamborghini Revuelto отримав нову заряджену версію. Він оснащений 1120-сильною установкою і стартує до сотні за 2,3 с.
Оригінальний тюнінг Lamborghini Revuelto виконали в німецькому ательє Mansory, яке відоме своїми екстравагантними роботами. Про це повідомляється на його сайті.
Проєкт назвали Mansory Carbonado X – це натякає на активне використання карбону в конструкції. Із вуглеволокна з візерунками виготовлені усі кузовні деталі.
До того ж, суперкар Lamborghini Revuelto отримав агресивніші бампери, обвіс, дифузор та величезне антикрило. Встановлені й карбонові колісні диски FV.10 діаметром 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду.
Салон Lamborghini Revuelto Mansory оздобили алькантарою із контрастними бірюзовими вставками. Карбонових деталей вистачає і всередині.
Тюнінг Lamborghini Revuelto торкнувся і силової установки. Потужність 6,5-літрового V12 після доопрацювання зросла із 825 до 930 к. с.
Разом із трьома електромоторами він тепер видає 1120 сил, що дозволяє стартувати до сотні за 2,3 с і розвивати 355 км/год. Наразі це найшвидший Lamborghini. Середня витрата пального становить 13,2 л на 100 км.
Між іншим, нещодавно у Mansory випустили поліцейський суперкар Lamborghini Revuelto на 1070 сил.
Також Фокус розповідав про екстравагантний тюнінг Mercedes 600 1971 року.