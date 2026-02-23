Lamborghini відмовляється від випуску першого електрокара: що запропонують натомість

Електромобіль Lamborghini Lanzador не стане серійним. Італійський автовиробник сконцентрується на створенні гібридних моделей.

Розробка електричного Lanzador уже припинена. Цю інформацію підтвердив СЕО Lamborghini Стефан Вінкельманн британському виданню The Times.

Таке рішення він пояснив тим, що інтерес до електромобіля "близький до нуля" — клієнтів цікавлять моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Подальшу його розробку в умовах відсутності попиту Стефан Вінкельманн назвав дорогим хоббі. Із цієї ж причини в Lamborghini відмовилися від створення електричної версії кросовера Urus другого покоління.

Lamborghini Lanzador запропонують у плагін-гібридному виконанні Фото: Lamborghini

Утім, варто відзначити, що новий Lamborghini Lanzador все ж таки вийде на ринок, але із плагін-гібридною установкою. У такому вигляді модель користуватиметься значно більшим попитом. Нагадаємо, що у лінійці Lamborghini зараз є плагін-гібриди з бензиновими V8 та V12 загальною потужністю до 1015 сил.

Концепт Lamborghini Lanzador дебютував у 2023 році. Оригінальний купе-кросовер із посадковою формулою 2+2 та 1360-сильною установкою спочатку планували вивести на ринок у 2028 році, але згодом перенесли дату дебюту на 2029 рік.

