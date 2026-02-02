Lexus відмовляється від найяскравішої моделі: відома причина

Спортивний Lexus LC зовсім скоро знімуть із виробництва. Нове покоління моделі концерном Toyota наразі не планується.

Купе та кабріолет Lexus LC припинять випускати до літа нинішнього року. Цю інформацію підтвердили сайту Motor1 представники японського автовиробника.

Причиною відмови від Lexus LC називають оптимізацію модельного ряду. Варто відзначити, що спортивна модель ніколи не була масовою: найкращий її показник – 2782 проданих авто у 2021 році.

Попит на Lexus LC ніколи не був високим

До того ж, Lexus LC – довгожитель, адже його виробництво почалося ще в 2017 році. Це найяскравіша модель марки з обтічним гранчастим дизайном і клиноподібним силуетом.

Минулого літа через невисокий попит вже припинили виробляти гібрид Lexus LC500h, тому тепер у лінійці залишається тільки варіант LC500 із 5,0-літровим бензиновим V8 потужністю 471 к. с.

Варто відзначити, що після припинення випуску Lexus LC у лінійці японської марки тимчасово не залишиться дводверних спортивних моделей, адже доступніше купе Lexus RC зняли з виробництва торік.

Утім, незабаром все ж таки з’явиться нове потужне купе Lexus – електричний суперкар LFA.

Також Фокус розповідав про швидкісний спортивний електрокросовер Lexus.