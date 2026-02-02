Lexus отказывается от самой яркой модели: известна причина

Спортивный Lexus LC совсем скоро снимут с производства. Новое поколение модели концерном Toyota пока не планируется.

Купе и кабриолет Lexus LC прекратят выпускать до лета нынешнего года. Эту информацию подтвердили сайту Motor1 представители японского автопроизводителя.

Причиной отказа от Lexus LC называют оптимизацию модельного ряда. Стоит отметить, что спортивная модель никогда не была массовой: лучший ее показатель — 2782 проданных авто в 2021 году.

Спрос на Lexus LC никогда не был высоким

К тому же, Lexus LC — долгожитель, ведь его производство началось еще в 2017 году. Это самая яркая модель марки с обтекаемым граненым дизайном и клиновидным силуэтом.

Прошлым летом из-за невысокого спроса уже прекратили производить гибрид Lexus LC500h, поэтому теперь в линейке остается только вариант LC500 с 5,0-литровым бензиновым V8 мощностью 471 л. с.

Стоит отметить, что после прекращения выпуска Lexus LC в линейке японской марки временно не останется двухдверных спортивных моделей, ведь более доступное купе Lexus RC сняли с производства в прошлом году.

Впрочем, вскоре все же появится новое мощное купе Lexus — электрический суперкар LFA.

