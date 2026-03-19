Самый популярный электромобиль BMW снимут с производства: названа причина (фото)

BMW отказывается от электромобиля i4. Лифтбек планируют прекратить производить уже в 2027 году.

Информацию о прекращении выпуска BMW i4 в следующем году уже подтвердил член совета директоров компании Йохен Холлер в комментарии британскому изданию Autocar.

Причина отказа от модели — новый BMW i3. Это модель такого же класса, однако более современная и совершенная. Ее запас хода в полтора раза больше и достигает 900 км.

Рыночную нишу модели займет более совершенный BMW i3 Фото: BMW

"Если оглянуться на последние 20 лет, то всегда появлялись новые модели, а старые постепенно снимались с производства. Так что я думаю, что это часть истории нашей отрасли", — отметил Йохен Голлер.

Впрочем, не исключено, что новый BMW i4 все же появится несколько позже и станет более спортивной альтернативой седану i3. По крайней мере, его бензиновый аналог BMW 4 Series нового поколения находится в разработке.

Баварская легенда: заряженный BMW M3 отмечает 40-летие (фото)

BMW i4 на данный момент является самым популярным электрокаром немецкой марки. Лифтбек выпускают с 2021 года, а в прошлом году модель обновили. Электромобиль предлагается в версиях с задним и полным приводом мощностью от 286 до 600 сил, а его запас хода составляет от 416 до 590 км.

Ранее стало известно, что Honda в последний момент отказалась от запуска в производство сразу трех электрических моделей.

Также Фокус сообщал, что рассекретили новые BMW X5 и 7 Series.