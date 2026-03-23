Зміна пріоритетів: автовиробники масово відмовляються від розробки електромобілів, — ЗМІ

Темпи електрифікації автомобільної галузі можуть суттєво знизитися найближчим часом. Автовиробники переглядають свої стратегії і не поспішають відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння.

Щонайменше 12 відомих світових автовиробників змінюють плани щодо випуску електромобілів, оскільки попит на моделі з ДВЗ залишається високим. Про це повідомляє видання Financial Times.

Електрокари Honda 0 стали жертвами політики адміністрації Дональда Трампа Фото: Honda

Загалом, продажі електромобілів у світі продовжують зростати, проте цей тренд прослідковується не всюди. Якщо в Європі чи Китаї купують все більше електрокарів, то, приміром, у США після скасування адміністрацією Дональда Трампа пільг на електричні моделі попит різко знизився.

Саме через це Honda відмовилася від одразу трьох електрокарів, які планували випускати в США. Седан та кросовер Honda 0, а також нова Acura RSX вирішили не запускати в серію фактично в останній момент. Збиток від таких змін складе майже 16 мільярдів доларів.

Особливо явним тренд на відмову від електрокарів прослідковується в сегментах спортивних та представницьких авто. Приміром, у Lamborghini відмовилися від першого електромобіля Lanzador — він стане плагін-гібридом.

Lamborghini Lanzador буде плагін-гібридом, а не електрокаром Фото: Lamborghini

Bentley замість чотирьох електромобілів до 2035 року випустить лише один і також робить ставку на плагін-гібриди. Rolls-Royce тестує електричний кросовер, проте керівництво компанії заявило, що від бензинового V12 не планують відмовлятися, адже цього бажають клієнти марки. Lotus і Porsche також переглянули стратегії електрифікації і готуються випустити нові бензинові моделі.

Чимало виробників масового та преміального сегменту теж зменшують темпи електрифікації — останнім часом подібні заяви лунали від представників Audi, Ford, Mercedes-Benz, Stellantis і Volvo. Звісно, нові електромобілі продовжать з'являтися, проте двигуни внутрішнього згоряння ще рано списувати.

У FT підрахували, що зміни у стратегіях розвитку електромобілів за 2025 рік коштували світовому автопрому сумарно в 75 мільярдів доларів.

До речі, на ринок виходить новий Lexus ES і його пропонують як в електричній версії, так і з ДВЗ.

