Зарплаты под наблюдением ИИ: как болтовня в соцсетях может стоит вам работы

Хватит ныть в соцсетях — от этого может зависеть ваша зарплата на собеседовании.

Крупные компании начали использовать ИИ, чтобы считывать поведенческие особенности кандидатов. Появился даже термин "surveillance wages" (зарплаты под наблюдением). Это система, при которой размер оплаты труда зависит не столько от ваших навыков, опыта или рыночных ставок, сколько от цифрового профиля кандидата или сотрудника. Алгоритмы анализируют огромный массив личных данных, чтобы вычислить минимальную сумму, на которую вы, скорее всего, согласитесь.

В расчет могут идти финансовые уязвимости в виде кредитов, микрозаймов, долги. Многое о себе мы сообщаем сами в социальных сетях, жалуясь на работу, сообщая о значимых событиях в жизни (например, беременность), рассказывая о том, как мало зарабатываем, а цены растут. И конечно, специалисты накопили огромный опыт в определении паттернов — как быстро вы принимаете предложения, на какие зарплаты соглашались раньше.

Если алгоритм "видит", что человек в трудном финансовом положении или часто соглашается на меньшее, ему предложат ниже рынка. Если человек выглядит "стабильным" — могут дать чуть больше, но все равно минимум необходимого.

HR-системы загружают данные о кандидате. Алгоритм сравнивает рыночную вилку с вашим "профилем отчаяния" и выдает персонализированное предложение. На текущей работе работодатели применяют инструменты мониторинга (производительность, поведение, даже аудио/видео в некоторых случаях), которые помогают настраивать бонусы и повышения. Даже во фрилансе, где есть динамическое ценообразование (Uber, Lyft), подстраивают оплату смены или поездки под то, насколько быстро и за сколько вы соглашались раньше. Два человека могут выполнять одинаковую работу, но получать разную сумму, просто потому что один "привык" к меньшему.

По данным аудита 500 компаний, занимающихся AI для управления персоналом (август 2025 года), такие инструменты активно предлагают в здравоохранении, логистике, ритейле и клиентском сервисе. Крупные корпорации вроде Intuit, Salesforce или Colgate-Palmolive фигурировали среди клиентов, хотя сами компании отрицают использование именно "surveillance wages".

Публичность, о которой мы не задумывались.

