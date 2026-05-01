Роботы придут - работу заберут: чего боится человечество и почему это вряд ли случится

Пока все боятся, что ИИ уничтожит рабочие места, главный экономист Apollo предрекает бум на рынке труда.

Дискуссия об искусственном интеллекте и рынке труда, кажется, давно решена в умах большинства — роботы придут и заберут работу. Но влиятельный экономист с Уолл-стрит Торстен Слок предлагает взглянуть на происходящее через совершенно иную оптику, используя экономический принцип XIX века.

В 1865 году английский экономист Уильям Стэнли Джевонс заметил кое-что странное. Изобретение парового двигателя Уатта, который сделал сжигание угля значительно эффективнее, не привело к снижению потребления угля в Британии, наоборот — оно резко выросло. Джевонс назвал "путаницей понятий" предположение о том, что эффективность автоматически ведет к экономии ресурсов. Дешевизна и доступность, напротив, порождают спрос.

Именно этот принцип, сегодня известный как "парадокс Джевонса", применил к эпохе ИИ Торстен Слок. Юрист составляет контракты, ведет переговоры и консультирует клиентов; бухгалтер сводит балансы и готовит налоговую отчетность; консультант строит презентации и следит за реализацией проектов. Если дать таким специалистам инструменты на основе ИИ, стоимость выполнения части этих задач снизится. А когда что-то дешевеет, то спрос на это растет. Это и есть парадокс Джевонса.

Если я бухгалтер и цена на мои услуги благодаря инструментам ИИ снизится, то я стану доступным более широкому кругу предпринимателей. Значит, уже для них порог затрат для вхождения в бизнес будет значительно ниже существующего.

Именно взрывной рост предпринимательства Торстен Слок использует в качестве главного аргумента. Волна новых компаний в США подпитывается ИИ и большими языковыми моделями, которые резко снижают стоимость и сложность запуска бизнеса. По мере того как эти фирмы будут масштабироваться, они создадут новые рабочие места.

Новые стартапы вооружаются инструментами ИИ, которые позволяют не нарабатывать свой опыт, а уже конкурировать с состоявшимися компаниями по ряду задач. Поэтому ИИ, скорее всего, укрепит, а не разрушит рынок труда.

Впрочем, картина будет однобока без контраргументов. Федеральный резервный банк Далласа опубликовал в январе 2026 года исследование, согласно которому занятость работников в возрасте 22-25 лет в профессиях с наибольшей подверженностью ИИ с 2022 года сократилась на 13%. Причем дело не в увольнениях, нет смысла на простейшие работы нанимать соискателей без опыта, если те же задачи закрывает ИИ.

Возвращаясь к нашему примеру с бухгалтером. Программы бухгалтерского учета опустошили ряды рядовых бухгалтеров, хотя сама отрасль выросла. Просто рост достался меньшему числу высококвалифицированных специалистов, а не вытесненным начинающим.

Оптимизм Слока поддерживается и многими известными СЕО. В конце концов, многие компании, которые сначала сокращали персонал, уверуя в безграничную силу ИИ, вскоре вынуждены были вернуть сотрудников назад.

Но парадокс Джевонса и апелляция к нему Слока предлагает нам не опираться лишь на одно, хоть и очень раскрученное мнение. Эволюция — интересная и крайне упертая штука.

