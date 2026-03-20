Цифровая артерия мира в Ормузском проливе: как война в Иране может оставить миллионы без интернета

Ормузский пролив — это не только про нефть, гелий и удобрения. Под водой лежит "цифровая артерия" мира.

Сейчас все заголовки только и твердят, что из-за военных действий в Ормузском проливе нефть дорожает, танкеры стоят, цены на бензин взлетают. Иран угрожает "не пропустить ни литра к врагам", пролив фактически закрыт для коммерческого трафика. Но есть еще одна критическая инфраструктура, о которой почти никто не говорит — подводные интернет-кабели. Они проходят именно через это узкое "бутылочное горлышко" Персидского залива и несут почти весь цифровой трафик региона — от дата-центров Дубая и Абу-Даби, куда вложились Amazon и др, ожидая интенсивного развития региона.

Кабели в проливе сосредоточены в основном в оманских водах, поскольку Иран не выдает разрешения на посадку в своих территориальных водах. Среди ключевых — SMW5 (SeaMeWe-5), один из длиннейших кабелей в мире, соединяющий Сингапур с Францией через Ближний Восток. Практически весь интернет-трафик стран Залива проходит через два морских "узла": Красное море и Ормуз. В общей сложности здесь проходит до 30% мирового интернет-потока. При этом наземных линий крайне мало.

Проблема уязвимости кабелей проявилась еще в 2024 году, когда в Красном море хуситы косвенно повредили три кабеля: они атаковали корабли, а уже их якоря тащились по дну и перерезали коммуникации. Ремонт тогда занял до пяти месяцев. Сейчас ремонтные суда не могут безопасно зайти ни в Ормузский пролив, ни в Красное море. Иран закрыл пролив 4 марта 2026 г, объявив его зоной боевых действий. Если кабель порвется, восстановление может затянуться на месяцы.

Если кабели будут повреждены, Индия рискует потерять до трети западного интернет-трафика, Европа и Азия столкнутся с перебоями в облачных сервисах, AI и финансовых транзакциях, сбои затронут множество сервисов по всему миру, поскольку они используют решения Microsoft, Google, Amazon, мощности которых находятся в регионе.

Помните решение, которое было предложено для снижения давления цен на нефть? Саудовская Аравия перенаправила экспорт нефти через наземный трубопровод в порт Янбу на Красном море. С интернетом та же история. По данным Rest of World, уже запущено шесть конкурирующих проектов наземных оптоволоконных коридоров — через Сирию, Ирак, из Омана в Египет, через Восточную Африку.

Пока мир смотрит на танкеры и цены на бензин, под водой в Ормузском проливе лежит инфраструктура, от которой зависит будущее цифровой экономики. И если один якорь ее повредит, последствия будут ощущать не только в Дубае, но и в Лондоне, Риме и Дели.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

