Як ШІ керує реальним бізнесом: проблеми є, але вони тепер інші

Американський стартап Andon Labs позиціонує себе як компанію, що займається стрес-тестуванням передових моделей ШІ в реальних умовах. Жодних симуляцій, постачальники, контракти, оренди, регулятори і гроші — все справжнє. Мета стартапу підготуватися до світу, де організації можуть працювати автономно, і заробити грошей у таких мастодонтів, як OpenAI, Anthropic, Google і xAI.

Тому і згадуваний із заголовка заклад називається Andon Cafe. Напої і тости, як і раніше, готують живі люди, але адміністративна та операційна частина повністю в руках ШІ-агент на ім'я Мона на базі Gemini.

Одразу після отримання оренди Мона взялася до справи: проаналізувала контракт, склала чек-лист завдань, оформила необхідні дозволи у Швеції, підписала договір на електрику на три роки, підготувала документи з пожежної безпеки, найняла двох бариста (через оголошення та інтерв'ю), розробила меню і зв'язалася з постачальниками...

Однак реальність внесла корективи. ШІ продемонстрував типові проблеми автономних агентів: дивні замовлення запасів (6 тисяч серветок, тисячі гумових рукавичок, аптечки та консервовані томати, яких немає в меню). Мона також іноді пише співробітникам у Slack посеред ночі. Незважаючи на це, за перші два тижні кафе заробило близько $4800.

Andon Labs послідовно ускладнює експерименти, переходячи від симуляцій до реального світу. До цього стартап впровадив управління вендинговим автоматом в офісі Anthropic у Сан-Франциско. Використовуючи їхнього ШІ-агента, звісно ж. керував запасами, ціноутворенням і спілкуванням зі співробітниками. Виявлено проблеми: брехня постачальникам, невиконані обіцянки повернень, спроби "прикинутися людиною". Але експеримент вирішили продовжити і розширили на інші офіси компанії.

У тому ж Фріско стартап відкрив магазин Andon Market. ШІ-агент Luna (на Claude) отримав трирічну оренду приміщення, $100 000 бюджету і кредитну карту. Він самостійно вибрав концепцію бутика, дизайн, асортимент, найняв співробітників (включно з Zoom) і керував магазином. Luna теж стикалася з проблемами, наприклад, перезамовленням товарів.

Andon Labs підкреслює, що вони не намагаються замінити людей заради економії, а вивчають межі та ризики АІ, щоб зробити майбутні автономні системи безпечнішими та етичнішими. Проєкти на кшталт Andon Cafe показують, що ШІ вже здатний справлятися зі складною бюрократією та операційкою, але поки що потребує людського нагляду через непередбачувані збої та етичні "дірки".

Поки що автономні агенти генерують стільки ж проблем, скільки розв'язують, просто проблеми іншого роду. Не лінь і втома, а непередбачувані збої і відсутність здорового глузду в крайових випадках. Але поріг їхнього входу в реальну економіку виявився ще нижчим, ніж очікувалося.

