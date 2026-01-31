Оторванные поколения: почему зумеры и альфа почти не понимают тех, кто старше

- А правда, что ты миллениал?

- Правда.

- Скажи что-нибудь на миллениальском.

- Burning CD ROM, пейджер, курсив…

Наверное, впервые в истории человечества разрыв между двумя ближайшими поколениями настолько огромный. Дело совсем не в духе "раньше сахар был слаще, а стены белее". Дело в том, что поколения зумеров и последующие альфа совсем не понимают то, о чем им говорят предыдущие.

Многим моим знакомым кажется невероятным, что молодые люди не умеют пользоваться часами со стрелками, но это так. В декабре 2025 в Нью-Йорке после введения запрета на телефоны в школах учителя массово жаловались, что ученики постоянно опаздывают и дезориентированы. Причина простая — все привыкли к цифровым часам, навык оказался невостребованным.

Или вот еще пример. Треть дошкольников в Британии не понимают, как листать книги. Некоторые дети пытаются "свайпать" страницы, будто пользуются смартфоном или планшетом. Дети с пеленок уже привыкают к гаджетам, механика взаимодействия с которыми крайне отличается от привычного взаимодействия с носителями информации.

Я уже писал о том, что компания Eddie Bauer пошла на смену логотипа, потому что поколение зумеров не читает курсив. Маркетинговая группа пришла к выводу, что старый логотип воспринимался "кринжово". Это все потому, что с 2010 года умение писать курсивом убрали из обязательной школьной программы — только печатные буквы. Сейчас прописи остались только в школах с углубленными спецпрограммами, типа школ Монтессори. Как результат, студенты-историки в университетах не могут читать рукописные документы 18–19 вв (включая Декларацию независимости), старые письма, дневники и т.д.

Картина мира у 18–29 летних людей настолько отличается, что они не понимают, зачем музыку вообще куда-то записывать. Типа, чувак, есть же Spotify! Согласитесь, что миллениалы в этом плане понимали бумеров, которые записывали музыку на пленки (кассеты или бобины), поэтому запись на диски с ожиданием "прожига" в 15–30 мин не кажется им чем-то инопланетным. Представьте, каково зумеру услышать фразу "перемотай карандашом".

А дискета? Миллениалы записывали файлы на 1,44 МБ дискеты, часто теряли их, ломали, размагничивали. Зумеры видят иконку сохранения в Word и спрашивают: "Что это за квадрат с кружком?".

Вам может показаться странным, но зумерам сложно набирать текст без Т9 и совершать поиск без голосового. Отсюда и короткие "пр" вместо "привет" в сообщениях, отсутствие знаков препинания и множество смайлов. Бумажные карты и определение геолокации? Да вы с ума сошли!

И финальное — многих зумеров пугает жить без смартфонов. Телефон давно перестал быть средством, но стал частью личности. Мир без телефона кажется пугающим и непонятным. Молодые люди делятся криповыми историями, как потеря телефона лишала их воспоминаний, фото и чувства контроля. Как они слышали, конечно, что их гаджет — вор времени, но на самом деле он для них — продолжение руки.

Все эти перемены очень чутко считывают маркетологи. Поэтому уже сейчас они постепенно смещают акцент с зумеров на более молодое поколение — альфа. Первым представителям альфы в этом году исполняется 16 лет, и они начинают самостоятельно влиять на покупки.

— А чтобы позвонить, надо было опустить монетку в автомат…

— Мама, неси таблетки, дед опять забыл выпить таблетки!

