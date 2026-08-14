Трамп запровадив 100% мита на імпорт дронів та їхніх компонентів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт безпілотників та їхніх компонентів, у тому числі з країн-союзниць.

Трамп заявив про загрозу національній безпеці через надмірну залежність від іноземних постачальників БпЛА. Про запровадження нових мит США йдеться на сайті Білого дому.

У повідомленні йдеться, що безпілотники "є ключовою технологією в сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США". Через це виробництво БпЛА у Штатах потребує значного розширення "для гарантування національної та економічної безпеки країни", пише Білий дім.

Згідно з повідомленням, 100% мита запроваджуються на дрони, які "становлять особливу загрозу для нацбезпеки". Зокрема це стосується безпілотників з максимальною злітною масою понад 25 кілограмів і тепловізійними можливостями, а також док-станції та критичні компоненти. Для окремих менших БпЛА і комплектувальних частин мито складатиме лише 25%.

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Зазначається, що також запроваджується 15% тариф на дрони та компоненти з Європейського Союзу, Японії, Ліхтенштейну, Республіки Корея, Швейцарії та Тайваню, а також 10% мита на дрони з Великої Британії. Вони передбачені за умови, що майже все апаратне і програмне забезпечення та технології походять із цих держав або США.

Ці мита мають вступити у силу через 21 день з моменту підписання Трампом указу. Для компонентів БпЛА, які "не є особливо чутливими", визначено перехідний період у 180 днів.

Нагадаємо, 21 липня Дональд Трамп запровадив 50% мита на імпорт товарів з Канади.

Також раніше Трамп пригрозив 100% митами на французькі вина.