"Озеро Америка": Трамп придумал, что переименовать в Канаде (фото)

На фоне очередного обострения торгово-экономических отношений с Канадой президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность переименования озера Онтарио в "озеро Америка".

Такая идея политику пришла в голову, поскольку Штаты "не ожидают дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио". Об этом трамп традиционно написал в соцсети Truth Social.

Онтарио — озеро, расположенное на границе штата Нью—Йорк и одноименной провинции Канады. Это самое восточное и наименьшее по площади из пяти Великих озер в Северной Америке. Провинция Онтарио — самая густонаселенная в Канаде, где расположена автомобильная промышленность страны.

Озеро Онтарио с высоты птичьего полета

Угрозы переименовать какие-то спорные географические объекты в свою честь или в честь Америки не новы для Трампа. Так, в январе прошлого года он заявил, что переименует Мексиканский злив в Американский залив и подписал соответствующий указ.

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В марте этого года он собирался переименовать Ормузский пролив в Пролив Трампа в случае победы в войне с Ираном. Уже в апреле президент США опубликовал измененную версию карты Ближнего Востока, где Ормузский пролив переименован в "Пролив Трампа", а полторы недели назад и вовсе заявил, что планирует установить полный контроль Вашингтона над Ормузским проливом.

Возвращаясь к Канаде, отметим, что напряженность между двумя странами нарастает: в понедельник Трамп призвал канадских лидеров "подчиниться", иначе их ждут последствия "гораздо ХУЖЕ", чем существующие пошлины. Премьер-министр Марк Карни обвинил Вашингтон в попытке подчинить Канаду.

Трамп также пригрозил ввести новые 50%-е пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь, а ранее сделал то же по отношению к ряду товаров, которые производит и экспортирует Канада.

В свою очередь Карни заявил, что торговые требования США показывают, что Вашингтон хочет "уничтожить наши основные отрасли промышленности", включая автомобилестроение, сталелитейную и алюминиевую промышленность.

Инициативу Трампа о переименовании озера Онтарио Карни пока не комментировал.

Канада и Соединенные Штаты имеют одни из крупнейших торговых связей в мире, с глубоко интегрированными цепочками поставок в автомобильной, энергетической, сельскохозяйственной и обрабатывающей промышленности, что делает затяжную торговую войну потенциально дорогостоящей для предприятий и работников по обе стороны границы.

Предприятия и потребители оказались в затруднительном положении, сталкиваясь с неопределенностью относительно того, насколько могут вырасти цены.

Напомним, Канада угрожает США блэкаутом.

Также сообщалось, что Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах в США.