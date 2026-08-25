"Озеро Америка": Трамп придумав, що перейменувати в Канаді (фото)

На тлі чергового загострення торговельно-економічних відносин із Канадою президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка".

Така ідея політику спала на думку, оскільки Штати "не очікують подальшого ведення бізнесу з Онтаріо". Про це трамп традиційно написав у соцмережі Truth Social.

Онтаріо — озеро, розташоване на кордоні штату Нью-Йорк та однойменної провінції Канади. Це найсхідніше і найменше за площею з п'яти Великих озер у Північній Америці. Провінція Онтаріо — найгустонаселеніша в Канаді, де розташована автомобільна промисловість країни.

Озеро Онтаріо з висоти пташиного польоту

Загрози перейменувати якісь спірні географічні об'єкти на свою честь чи честь Америки не нові для Трампа. Так, у січні минулого року він заявив, що перейменує Мексиканську зливу в Американську затоку і підписав відповідний указ.

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У березні цього року він збирався перейменувати Ормузьку протоку на Протоку Трампа у разі перемоги у війні з Іраном. Вже у квітні президент США опублікував змінену версію карти Близького Сходу, де Ормузька протока перейменована на "Протоку Трампа", а півтора тижні тому взагалі заявив, що планує встановити повний контроль Вашингтона над Ормузькою протокою.

Повертаючись до Канади, зазначимо, що напруженість між двома країнами наростає: у понеділок Трамп закликав канадських лідерів "підкоритися", інакше на них чекають наслідки "набагато ГІРШЕ", ніж існуючі мита. Прем'єр-міністр Марк Карні звинуватив Вашингтон у спробі підкорити Канаду.

Трамп також пригрозив запровадити нові 50% мита на канадські автомобілі, автозапчастини та сталь, а раніше зробив те ж по відношенню до ряду товарів, які виробляє та експортує Канада.

У свою чергу Карні заявив, що торгові вимоги США показують, що Вашингтон хоче "знищити наші основні галузі промисловості", включаючи автомобілебудування, сталеливарну та алюмінієву промисловість.

Ініціативу Трампа про перейменування озера Онтаріо Карні наразі не коментував.

Канада та Сполучені Штати мають одні з найбільших торгових зв'язків у світі, з глибоко інтегрованими ланцюжками поставок в автомобільній, енергетичній, сільськогосподарській та обробній промисловості, що робить затяжну торгову війну потенційно дорогою для підприємств та працівників з обох боків кордону.

Підприємства та споживачі опинилися у скрутному становищі, стикаючись з невизначеністю щодо того, наскільки можуть зрости ціни.

Нагадаємо, Канада загрожує США блекаутом.

Також повідомлялося, що Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах у США.