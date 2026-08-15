Трамп обещает сделать Ормузский пролив "американским" после окончания войны с Ираном (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует установить полный контроль Вашингтона над Ормузским проливом. По его словам, это произойдет сразу после окончания войны с Ираном.

Глава Белого дома убежден, что этот процесс произойдет довольно быстро и в ближайшей перспективе. Об этом он заявил во время выступления на митинге в Нью-Йорке.

"Когда мы завершим разгром Ирана, который сейчас сильно терпит поражение, — в скором времени я объявлю Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов", — заявил Трамп.

Как пишет New York Post, предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, заключенное 17 июня, сорвалось из-за новой эскалации напряженности вокруг пролива — по версии издания, Иран пытался взять этот маршрут под свой контроль.

Тегеран же категорически опровергает любые утверждения о контроле США над проливом. Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока США не выполнят условия, выдвинутые иранской стороной.

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Президент США делает подобное заявление не впервые — ранее он уже предлагал переименовать Ормузский пролив в "Пролив Америки", после того как союзники Вашингтона отказались поддержать совместные международные меры по ослаблению контроля Ирана над этим стратегическим маршрутом.

Ранее Фокус сообщал о том, как президент США требует от Тегерана компенсации. Он требует от Тегерана возмещения убытков за американцев, убитых и раненых в течение последних лет.

Впоследствии стало известно, что Трамп рассказал о покушении со стороны Ирана. Президент США подтвердил, что в прошлом месяце, покидая саммит НАТО в Турции, он тайно сменил самолет из-за возможной угрозы.