Трамп обіцяє зробити Ормузьку протоку "американською" після завершення війни з Іраном (відео)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує встановити повний контроль Вашингтона над Ормузькою протокою. За його словами, це станеться одразу після завершення війни з Іраном.

Глава Білого Дому переконаний, що цей процес станеться доволі швидко та в найближчій перспективі. Про це він заявив під час виступу на мітингу в Нью-Йорку.

"Коли ми завершимо розгром Ірану, який зараз дуже сильно трощать, — досить скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів", — заявив Трамп.

Як пише New York Post, попередня мирна угода між Вашингтоном та Тегераном, укладена 17 червня, розвалилася через нове загострення довкола протоки — за версією видання, Іран намагався взяти цей маршрут під власний контроль.

Тегеран же рішуче спростовує будь-які твердження про американський контроль над протокою. Представник Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї наголосив, що прохід залишатиметься закритим, поки США не виконають висунуті іранською стороною умови.

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Подібну заяву президент США робить не вперше — раніше він уже пропонував перейменувати Ормузьку протоку на "Протоку Америки", після того як союзники Вашингтона відмовилися підтримати спільні міжнародні кроки для послаблення контролю Ірану над цим стратегічним маршрутом.

Раніше Фокус повідомляв про те, як президент США вимагає у Тегерану компенсації. Він вимагає від Тегерана відшкодування збитків за американців, убитих і поранених протягом останніх років.

Згодом стало відомо, що Трамп розповів про замах з боку Ірану. Президент США підтвердив, що минулого місяця, залишаючи саміт НАТО в Туреччині, він таємно змінив літак через можливу загрозу.