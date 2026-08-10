Тегеран зажадав від США компенсації: Трамп ухвалив несподіване рішення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що доручив американським переговірникам вимагати від Ірану компенсації.

Зокрема, він вимагає від Тегерана відшкодування збитків за американців, убитих і поранених протягом останніх років, після того як Іран висунув аналогічні вимоги щодо збитків, завданих США та Ізраїлем під час війни цього року. Про це глава Білого дому написав у Truth Social.

"Я бачу, що представники Ісламської Республіки Іран вимагають компенсації за збитки, завдані їм під час останнього п’ятимісячного військового конфлікту… хоча про це ніколи не згадувалося на жодних наших переговорах чи зустрічах!" — йдеться у публікації.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Трамп вирішив вчинити так само:

"Це цікава ідея, тому що тепер я також вимагаю від Ірану компенсації за всіх людей, яких вони вбили та тяжко поранили своїми придорожніми бомбами та численними конфліктами".

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Політик також згадав вибух американського есмінця з керованими ракетами USS Cole у єменському порту в жовтні 2000 року, який ФБР приписало "Аль-Каїді". Тоді загинули 17 моряків, ще понад 30 отримали поранення.

Але й це ще не все. Глава Білого дому додав, що Тегеран також має виплатити компенсацію сім’ям тисяч людей, які загинули під час антиурядових протестів за останні 50 років, не кажучи вже про 52 000 осіб, убитих за останні п’ять місяців.

За словами Трампа, він доручив своїм представникам включити цей пункт до всіх подальших переговорів.

Reuters звертає увагу, що допис глави Білого дому в соціальних мережах з’явився після того, як Іран у вихідні заявив, що близький до укладення угоди з Оманом щодо нових судноплавних маршрутів між ними через Ормузьку протоку, але повторив, що США мають виконати умови, зокрема надати компенсацію та припинити санкції й військові погрози, перш ніж стратегічно важливий водний шлях буде знову відкрито.

Анонімний представник влади США підтвердив цю інформацію та повідомив про прогрес у відносинах між Іраном та Оманом, що найближчим часом може призвести до відкриття Ормузької протоки.

Тим часом у МЗС Ірану заявили, що вимагатимуть від України відшкодування збитків за атаку ЗСУ на їхнє нібито торгове судно в Каспійському морі 25 липня.

Нагадаємо, що "китайський Нострадамус" зробив нове пророцтво щодо війни США з Іраном.