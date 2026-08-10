"Повинні компенсувати збитки": Тегеран вимагає від України відповісти за удар по судну

Іран хоче, щоб Україна відшкодувала йому збитки, завдані внаслідок атаки ЗСУ на торгове судно цієї країни в Каспійському морі на у липні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї під час щотижневої прес-конференції в Тегерані, повідомляє ISNA.

Як відомо, в ніч на 25 липня українські Сили оборони завдали удару по цілях у Каспійському морі. Президент Володимир Зеленський заявив про успішні результати операції, а в СБУ уточнили, що були уражені вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. За даними спецслужби, удар було завдано на відстані близько 1200 кілометрів від України. Обидва судна перебували під санкціями через перевезення військових вантажів між Росією та Іраном.

"Ми дуже чітко, швидко й рішуче виклали свою позицію та виступили із заявою. Ми, як і раніше, не переконані у твердженні української сторони щодо ненавмисності цієї дії. Ми їх почули, але, з огляду на визнання високопоставлених українських чиновників про те, що такий напад мав місце, вони повинні компенсувати збитки. В принципі, якщо вони не компенсують збитки, ми компенсуємо їх собі. Ми не віримо жодним повідомленням про рівень американських можливостей", — заявив Багаї.

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Як саме Тегеран має намір компенсувати збитки, Багаї не уточнив.

Нагадаємо, Іран засудив атаку, назвавши її "актом агресії". У Тегерані заявили, що удар нібито припав на цивільне торгове судно, і пригрозили притягнути Україну до відповідальності за "злочинний і провокаційний акт".

У Тегерані стверджували, що мають докази навмисного удару ЗСУ по іранському торговому судну в Каспійському морі, і пообіцяли не залишити цей інцидент без відповіді. У МЗС наголосили, що не вірять запевненням Києва про ненавмисний характер атаки.

Пізніше високопоставлений іранський військовий радник верховного лідера країни Алі Хаменеї Мохсен Резаї заявив, що Іран готував удар по трьох об’єктах в Україні, однак відмовився від цих планів після нібито вибачень з боку Києва.

Також повідомлялося, що це вже не перша операція СБУ в акваторії Каспійського моря. У березні 2026 року українські спецслужби повідомили про знищення ракетного катера "Каракурт" у порту Каспійська в Дагестані, а в серпні 2025 року — баржі "Порт Оля 4", яка перевозила компоненти для дронів Shahed.