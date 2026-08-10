"Должны компенсировать ущерб": Тегеран требует от Украины ответить за удар по судну

Иран хочет, чтобы Украина компенсировала ему ущерб, причиненный в результате атаки ВСУ на торговое судно страны в Каспийском море в июле.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи во время еженедельной пресс-конференции в Тегеране, сообщает ISNA.

Как известно, в ночь на 25 июля украинские Силы обороны нанесли удар по целям в Каспийском море. Президент Владимир Зеленский заявил об успешных результатах операции, а в СБУ уточнили, что были поражены грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. По данным спецслужбы, удар был нанесен на расстоянии около 1200 километров от Украины. Оба судна находились под санкциями из-за перевозки военных грузов между Россией и Ираном.

"Мы очень четко, быстро и решительно изложили свою позицию и выступили с заявлением. Мы по-прежнему считаем, что не убеждены в утверждении украинской стороны о непреднамеренности этого действия. Мы их услышали, но, учитывая признание высокопоставленных украинских чиновников о том, что такое нападение имело место, они должны компенсировать ущерб. В принципе, если они не компенсируют ущерб, мы компенсируем ущерб себе. Мы не верим никаким сообщениям об уровне американских возможностей", — заявил Багаи.

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Как именно Тегеран собирается компенсировать ущерб, Багаи не уточнил.

Напомним, Иран осудил атаку, назвав ее "актом агрессии". В Тегеране заявили, что удар якобы пришелся по гражданскому торговому судну и пригрозили привлечь Украину к ответственности за "преступный и провокационный акт".

В Тегеране утверждали, что имеют доказательства умышленного удара ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море и пообещал не оставлять этот инцидент без ответа. В МИД подчеркнули, что не верят заверениям Киева о непреднамеренном характере атаки.

Позже высокопоставленный иранский военный советник верховного лидера страны Али Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что Иран готовил удар по трем объектам в Украине, однако отказался от этих планов после якобы извинений от Киева.

Также сообщалось, что это уже не первая операция СБУ в акватории Каспийского моря. В марте 2026 года украинские спецслужбы сообщили о поражении ракетного катера "Каракурт" в порту Каспийска в Дагестане, а в августе 2025 года — барже "Порт Оля 4", перевозившей компоненты для дронов Shahed.