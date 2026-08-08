США готові зняти блокаду з Ірана: Тегеран домовився з Оманом про Ормузьку протоку — ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа очікує на прогрес у перемовинах між Іраном та Оманом щодо проходу через Ормузьську протоку. Це дозволить главі США почати новий етап перемовин.

Неназваний посадовець зі США повідомив про прогрес між Іраном та Оманом, який може незабаром призвести до відкриття Ормузької протоки. Це потенційно відновить експорт нафти, порушений через п'ятимісячну війну США з Іраном, вказує Reuters.

Посадовець США, який побажав залишитися неназваним, заявив, що Вашингтон очікує на найближчу угоду між двома країнами, розташованими по обидва боки протоки, що дозволило б відновити звичайний рух нафтових танкерів.

"Є прогрес між Оманом та Іраном щодо протоки, і ми очікуємо на угоду найближчим часом. Щойно буде оголошено угоду про відновлення торговельного судноплавства без перешкод, Сполучені Штати знімуть блокаду іранських портів. Як завжди, дії США й надалі залежатимуть від результатів і будуть прив'язані до виконання Іраном своїх зобов'язань", — додав співрозмовник медіа.

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ЗМІ пишуть, що останніми тижнями адміністрація Трампа неодноразово натякала, що угода про відкриття протоки може бути близькою, проте щоразу Іран заперечував факт перемовин. Наразі незрозуміло, чи призведе нинішня хвиля перемовин до більш тривалого врегулювання.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трампу радять позбутися "рієлтора та зятя" на переговорах з Іраном. Сенатор-демократ Марк Келлі вважає, що наближені до нього люди не справляються зі своїм завданням.

Згодом стало відомо, що Трамп повертається до дипломатії у війні з Іраном. Він переконаний, що це сталося після його відмови від "масштабного удару" по Ірану.