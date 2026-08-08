США готовы снять блокаду с Ирана: Тегеран договорился с Оманом об Ормузском проливе — СМИ

Администрация Дональда Трампа ожидает прогресса в переговорах между Ираном и Оманом по вопросу прохода через Ормузский пролив. Это позволит главе США начать новый этап переговоров.

Неназванный представитель властей США сообщил о прогрессе в отношениях между Ираном и Оманом, который в ближайшее время может привести к открытию Ормузского пролива. Это потенциально возобновит экспорт нефти, прерванный из-за пятимесячной войны США с Ираном, отмечает Reuters.

Один из американских чиновников, пожелавший остаться неназванным, заявил, что Вашингтон рассчитывает на скорейшее заключение соглашения между двумя странами, расположенными по обе стороны пролива, что позволило бы возобновить обычное движение нефтяных танкеров.

"Между Оманом и Ираном наблюдается прогресс в вопросе пролива, и мы ожидаем заключения соглашения в ближайшее время. Как только будет объявлено о соглашении о возобновлении беспрепятственного торгового судоходства, Соединённые Штаты снимут блокаду иранских портов. Как всегда, действия США и в дальнейшем будут зависеть от результатов и будут увязаны с выполнением Ираном своих обязательств", — добавил собеседник СМИ.

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СМИ сообщают, что в последние недели администрация Трампа неоднократно давала понять, что соглашение об открытии пролива может быть близится, однако каждый раз Иран отрицал факт переговоров. Пока неясно, приведет ли нынешняя волна переговоров к более долгосрочному урегулированию.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трампу советуют избавиться от "риэлтора и зятя" на переговорах с Ираном. Сенатор-демократ Марк Келли считает, что близкие к нему люди не справляются со своей задачей.

Впоследствии стало известно, что Трамп возвращается к дипломатическому решению конфликта с Ираном. Он убежден, что это произошло после того, как он отказался от "масштабного удара" по Ирану.