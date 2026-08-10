Тегеран потребовал компенсации от США: Трамп принял неожиданное решение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поручил американским переговорщикам потребовать от Ирана компенсации.

В частности, он требует от Тегерана возмещения ущерба за американцев, убитых и раненых за последние годы, после того как Иран озвучил аналогичные требования за ущерб, причиненный США и Израилем в войне этого года. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

"Я вижу, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причиненный им во время последнего пятимесячного военного конфликта… хотя об этом никогда не упоминалось ни на одном из наших переговоров или встреч!" — говорится в публикации.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Трамп решил поступить аналогично:

"Это интересная идея, потому что теперь я также требую от Ирана компенсации за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими придорожными бомбами и многочисленными конфликтами".

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Политик также упомянул взрыв американского эсминца с управляемыми ракетами USS Cole в йеменском порту в октябре 2000 года, который ФБР приписало "Аль-Каиде". Тогда погибли 17 моряков, еще более 30 получили ранения.

Но и это еще не все. Глава Белого дома добавил, что Тегеран также должен выплатить компенсацию семьям тысяч людей, погибших во время антиправительственных протестов за последние 50 лет, не говоря уже о 52000 лиц, убитых за последние пять месяцев.

По словам Трампа, он поручил своим представителям включить этот пункт во все дальнейшие переговоры.

Reuters обращает внимание, что сообщение главы Белого дома в социальных сетях появилось после того, как Иран в выходные заявил, что близок к соглашению с Оманом о новых судоходных маршрутах между ними через Ормузский пролив, но повторил, что США должны выполнить условия, включая компенсацию и прекращение санкций и военных угроз, прежде чем стратегически важный водный путь будет вновь открыт.

Неназванный представитель властей США подтвердил эту информацию и сообщил о прогрессе в отношениях между Ираном и Оманом, который в ближайшее время может привести к открытию Ормузского пролива.

Тем временем в МИД Ирана заявили, что потребуют от Украины возмещение ущерба за атаку ВСУ по своему якобы торговому судну в Каспийском море 25 июля.

Напомним, "китайский Нострадамус" сделал новое предсказание о войне США с Ираном.