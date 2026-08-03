Америка не выиграет: "китайский Нострадамус" сделал новое предсказание о войне США с Ираном

Профессор Сюэтинь Цзян, которого называют "китайским Нострадамусом" – китайско-канадский ученый, утверждающий, что США проиграют конфликт с Ираном. По его словам, два его предварительных прогноза уже оказались точными.

Ведущий очень популярного канала на YouTube, профессор Сюэтинь Цзян, озадачил сеть своими тремя прогнозами, которые он сделал еще в 2024 году, пишет Daily Star.

В мае 2024 года Цзян сделал три предсказания на уроках в средней школе, где он преподает. Соответствующие видео он опубликовал на своем известном канале YouTube Predictive History, который имеет 1,87 миллиона подписчиков.

Война США в Иране: два сценария от "Нострадамуса"

Выпускник Йельского университета Цзян говорил, что Дональд Трамп выигрывает выборы 2024 года и вернется к власти, успешно обеспечив себе второй срок в Белом доме.

После своего прогноза, он сделал еще один тревожный прогноз.

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"Если Трамп действительно станет президентом на второй срок, существует очень высокая вероятность того, что Соединенные Штаты начнут войну с Ираном", — говорил тогда он.

Цзян подчеркнул, что одной из ключевых причин, по которым Соединенные Штаты вступают в конфликт с Ираном, будут интересы Израиля.

Профессор Сюэтинь Цзян Фото: Скриншот

Третье тревожное предсказание

В основу третьего и последнего прогноза Цзяна, который он сделал в 2024 году, речь идет о поражении Америки. Рассматривая теоретические сценарии военных действий и гипотетические ситуации, профессор объяснил, почему любое нападение США на Иран окажется катастрофическим для сверхдержавы.

"Третье важное предсказание состоит в том, что Соединенные Штаты проиграют эту войну, которая навсегда изменит мировой порядок", — заявил он.

Решительно следуя своим трем прогнозам, академик утверждал, что демографические и географические особенности Ирана сделают невозможным любую длительную оккупацию его территории, поскольку разветвленные логистические сети ближневосточной страны, ее мощное внутреннее сопротивление и суровый рельеф местности быстро превратят любые начальные успехи в поле.

"Если война между США и Ираном состоится, Америка абсолютно никак не сможет ее выиграть", — говорил тогда он.

Какие прогнозы подверглись в 2026 году

Профессор Цзян выступил в американской новостной программе Breaking Points with Krystal and Saagar, где изложил свою точку зрения на возможное развитие событий.

В видеороликах, опубликованных на YouTube он 2 марта, учёный рассказал, что будет дальше.

"Учитывая мой анализ развития войны, я думаю, что у Ирана намного больше преимуществ над США. Реальность такова, что сейчас между Соединенными Штатами и Ираном идет война на истощение, и иранцы готовились к этому конфликту 20 лет. У них было много тренировочных полетов. Иранцы смогли изучить и проанализировать ударные возможности, как израильтяне, так что у них было много, чтобы израильтяне у них было много, чтобы израильтяне у них было много, чтобы у них было много. подготовиться к этой новой атаке", — считает он.

По его мнению, союзные силы Ирана — ХАМАС, Хезболла и Хуситы — смогли действительно понять американский менталитет и теперь у них есть достаточно неплохая стратегия того, как ослабить США.

"То, что делают иранцы, — это ведение войны против всей мировой экономики", — говорит он.

Ведь Иран наносит удары по государствам Персидского залива и атакует их критически важную энергетическую инфраструктуру. Ученый также подчеркнул, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив.

На вопрос, отправят ли США наземные войска в Иран, профессор прогнозировал:

"У нас в истории никогда не было президента, который мог бы изменить режим только с воздуха. Вам нужны наземные войска. И поэтому, к сожалению, в течение следующих нескольких месяцев давление на Америку по направлению наземных войск, особенно из арабских государств Персидского залива и из Израиля, будет расти", — считает он.

Напомним, что самопровозглашенный "живой Нострадамус" Атос Саломе предупреждает об арктическом конфликте между Россией и НАТО.

Также бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал несколько неожиданных прогнозов по Чемпионату мира по футболу 2026 года.