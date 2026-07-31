РФ и НАТО будут сражаться за Арктику: "живой Нострадамус" обнародовал предсказание о Третьей мировой войне

Самопровозглашённый "живой Нострадамус" Атос Саломе предупреждает об арктическом конфликте между Россией и НАТО.

По его словам, его прогнозы относительно Ирана и чемпионата мира по футболу оправдались, пишет Daily Star.

Самопровозглашённый экстрасенс предупредил, что напряжённость в мире приближается к катастрофической переломной точке. 39-летний Атос Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом", ранее указывал на глобальный сбой Microsoft, пандемию Covid-19 и смерть королевы Елизаветы II в качестве доказательства своих способностей.

Теперь он утверждает, что два ключевых предсказания из его прогноза на 2026 год уже сбылись. В частности, конфликт между Израилем и Ираном, а также триумф Испании на чемпионате мира. Десятибалльный прогноз Саломе опубликовал в конце прошлого года.

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Кроме того, он предупредил, что напряженность на Ближнем Востоке достигнет пика во втором квартале из-за споров вокруг ядерной программы Ирана.

Он также напомнил о своём успехе, предсказав победу Испании на чемпионате мира. Ведь он сказал, что команда-победительница будет выступать в цветах, связанных с огнём.

Борьба за Арктику может перерасти в войну: новый прогноз "живого Нострадамуса"

Учитывая эти заявления, бразильский провидец обращает внимание на гораздо более страшное предсказание — неизбежное противостояние между Россией и НАТО на замерзшем севере.

Саломе уже ранее заявлял, что Арктика станет полем битвы, ведь таяние ледников открывает доступ к богатым запасам энергии и стратегическим судоходным путям.

Учитывая, что Россия усиливает своё военное присутствие в этом регионе, а НАТО развертывает тысячи дополнительных военнослужащих, Саломе опасается, что таяние ледников повышает риск прямого конфликта.

Кроме того, Саломе заявил, что регион Сахель в Африке может стать ещё одной нестабильной точкой, где может разгореться новый конфликт. По его словам, вооружённые группировки на севере Нигера могут спровоцировать опосредованную войну между мировыми державами.

Саломе утверждает, что его предсказания основаны на сочетании анализа глобальных закономерностей, символической интерпретации и Каббалы — древней еврейской мистической дисциплины.

Однако он признал, что его методы не безупречны, уточнив, что его прогнозы следует рассматривать как интерпретации, а не как абсолютные гарантии.

Напомним, что бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал несколько неожиданных прогнозов относительно Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Кроме того, Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом", выступил с предупреждением в адрес королевской семьи Великобритании.