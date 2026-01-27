"Живой Нострадамус" предупреждает: королевскую семью ждет важное событие очень скоро

Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом", предсказал ряд важных мировых событий с невероятной точностью, а также сделал предупреждение для королевской семьи Великобритании.

Бразильский мистик, которого называют "Живым Нострадамусом", раскрыл свои прогнозы о том, что ждет королевскую семью, высказав некоторые довольно зловещие предостережения. Он предсказал "важное событие в королевской семье, возможно, связанное со здоровьем ключевого члена", которое произойдет именно между концом 2025 и началом 2026 года. Об этом пишет Mirror.

Предсказания для королевской семьи на 2026 год

Дальнейшие детали этого ожидаемого события указывают на то, что оно станет толчком для принца Гарри к "символическому возвращению в Великобританию и перемирию с королем Чарльзом и принцессой Евгенией. Однако принц Уильям остается точкой разрыва".

Саломе добавил: "Полное примирение придет со следующим поколением: дети Уильяма и Кейт восстановят связи с Арчи и Лилибет. Но до этого еще годы — слишком много запутанной кармы, и сейчас не время".

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archwell

Еще прогнозы

Атос также сделал ряд прогнозов, в частности относительно назревающей ссоры между Меган Маркл и Netflix, которая, по его мнению, приведет к "логистическим неудачам" и разрыву союзов.

Известный прорицатель предсказал "глобальную дестабилизацию с биологическими угрозами" непосредственно перед пандемией Covid-19 в 2020 году.

В частности, Атос Саломе говорит о неизбежной Третьей мировой войне. Он предполагает, что главное беспокойство сосредоточено вокруг Южнокитайского моря, в частности, указывая на "неожиданное событие или катастрофический киберудар".

