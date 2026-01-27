"Живий Нострадамус" попереджає: на королівську родину чекає важлива подія дуже скоро

Атос Саломе, якого називають "Живим Нострадамусом", передбачив низку важливих світових подій з неймовірною точністю, а також зробив попередження для королівської родини Великої Британії.

Бразильський містик, якого називають "Живим Нострадамусом", розкрив свої прогнози про те, що чекає на королівську родину, висловивши деякі досить зловісні застереження. Він передбачив "важливу подію в королівській родині, можливо, пов’язану зі здоров’ям ключового члена", яка відбудеться саме між кінцем 2025 та початком 2026 року. Про це пише Mirror.

Передбачення для королівської родини на 2026 рік

Подальші деталі цієї очікуваної події вказують на те, що вона стане поштовхом для принца Гаррі до "символічного повернення до Великої Британії та перемир’я з королем Чарльзом та принцесою Євгенією. Однак принц Вільям залишається точкою розриву".

Саломе додав: "Повне примирення прийде з наступного покоління: діти Вільяма та Кейт відновлять зв’язки з Арчі та Лілібет. Але до цього ще роки — надто багато заплутаної карми, і зараз не час".

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archwell

Ще прогнози

Атос також зробив низку прогнозів, зокрема щодо назріваючої сварки між Меган Маркл та Netflix, яка, на його думку, призведе до "логістичних невдач" та розриву союзів.

Відомий віщун передбачив "глобальну дестабілізацію з біологічними загрозами" безпосередньо перед пандемією Covid-19 у 2020 році.

Зокрема, Атос Саломе говорить про неминучу Третю світову війну. Він припускає, що головне занепокоєння зосереджено навколо Південнокитайського моря, зокрема, вказуючи на "несподівану подію або катастрофічний кіберудар".

