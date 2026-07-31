РФ та НАТО битимуться за Арктику: "живий Нострадамус" видав нове передбачення про Третю світову війну

Самопроголошений "живий Нострадамус" Атос Саломе попереджає про арктичний конфлікт між Росією та НАТО.

За його словами, що його прогнози щодо Ірану та Чемпіонату світу з футболу справдилися, пише Daily Star.

Самопроголошений екстрасенс попередив, що напруга у світі наближається до катастрофічної переломної точки. 39-річний Атос Саломе, якого часто називають "живим Нострадамусом", раніше вказував на глобальний збій Microsoft, пандемію Covid-19 та смерть королеви Єлизавети II як доказ своїх здібностей.

Тепер стверджує, що два ключові передбачення з його прогнозу на 2026 рік вже здійснилися. Зокрема, конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також тріумф Іспанії на чемпіонаті світу. Десятибальний прогноз Саломе опублікував наприкінці минулого року.

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Також він попередив, що напруженість на Близькому Сході досягне піку у другому кварталі через суперечки навколо ядерної програми Ірану.

Він також нагадав про свій успіх, передбачивши перемогу Іспанії на чемпіонаті світу. Адже сказав, що команда-переможець носитиме кольори, пов'язані з вогнем.

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З огляду на ці заяви, бразильський провидець звертає увагу на набагато страшніше передбачення — неминуче протистояння між Росією та НАТО на замерзлій півночі.

Саломе вже раніше заявляв, що Арктика стане полем битви, адже танення льодовиків відкриває багаті запаси енергії та стратегічні судноплавні шляхи.

З огляду на те, що Росія посилює свою військову присутність там, а НАТО розгортає тисячі додаткових військових, Саломе побоюється, що танення льодовиків збільшує ризик прямого конфлікту.

Також Саломе заявив що регіон Сахель в Африці може стати ще однією нестабільною точкою спалаху нового конфлікту. За його словами, бойові угруповання на півночі Нігеру можуть спровокувати опосередковану війну між світовими державами.

Саломе стверджує, що його передбачення випливають із поєднання аналізу глобальних закономірностей, символічної інтерпретації та Кабали — давньої єврейської містичної дисципліни.

Однак він визнав, що його методи не бездоганні, уточнивши, що його прогнози слід розглядати як інтерпретації, а не як абсолютні гарантії.

Нагадаємо, що бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", зробив кілька несподіваних прогнозів щодо Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Крім того, Атос Саломе, якого називають "Живим Нострадамусом", зробив попередження для королівської родини Великої Британії.