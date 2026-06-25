"Живий Нострадамус" назвав переможця Чемпіонату світу з футболу 2026: хто серед фаворитів

Бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", зробив кілька несподіваних прогнозів щодо Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

З початком Чемпіонату світу з футболу 2026 року у всіх виникає лише одне питання: яка країна стане чемпіоном світу? Але так званий "живий Нострадамус" вважає, що має відповідь, пише The Daily Star.

39-річного бразильського містика Атоса Саломе називають "сучасним Нострадамусом", а серед його арсеналу нібито точних прогнозів є важливі світові події, зокрема катастрофічна пандемія Covid -19, вторгнення в Україну та смерть королеви Єлизавети II.

Хоча він і не є звичайним експертом, він стверджує, що передбачив точний результат чемпіонату Європи 2024 року, а також точно передбачив, що Аргентина та Франція змагатимуться у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

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Тепер Атос ексклюзивно розкрив виданню свої прогнози на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, що триває у Сполучених Штатах, Мексиці та Канаді. Де за перемогу борються 48 країн.

Прогноз на "вогняного" переможця

Віщук стверджує, що його "інтуїція" вловлює видіння, в яких домінує надзвичайно яскрава та інтенсивна сенсорна палітра". Хоча екстрасенс ще не назвав чіткого чемпіона, він має тверду схильність до одного напрямку.

"Є червоний. Багато червоного або помаранчевого. Я бачу важкі, глибокі, домінуючі кольори. Кольори вогню. Це енергія тепла, тертя та інтенсивної сили. Національні команди, які пройдуть до фіналу на цьому турнірі, будуть ті, що оповиті кольорами полум'я", — сказав він.

Натяк Атоса виглядає особливо показово, якщо розглядати його разом із нинішніми фаворитами у боротьбі за трофей 2026 року.

Які країни будуть головними претендентами?

Бразильський ясновидець визначив сім країн як своїх головних претендентів: Іспанію, Португалію, Марокко, Англію, Францію, Нідерланди та Аргентину.

Каманда Іспанії Фото: Скріншот

Іспанська команда є безперечним фаворитом Чемпіонату світу 2026 року, а статистика дає чинним чемпіонам Європи 17% шансів отримати титул. За словами Атоса, "Ла Роха (Червоні) є буквальним втіленням" його передчуття.

Щодо Португалії, екстрасенс припускає, що команда "озброєна елітним поколінням молодих талантів разом із досвідченими ветеранами".

Несподіваним претендентом у складі екстрасенса є Марокко, як він пояснює: "Марокко назвали однією з головних сил, що розвиваються, та потенційною "темною конячкою" турніру".

"Їхня форма має яскраво-червоний та насичений зелений кольори в ідентичності та основній формі", — сказав він.

Отже, які прогнози має "живий Нострадамус" щодо перспектив Англії на чемпіонаті світу?

"Англія може похвалитися дуже конкурентоспроможною командою. Вони історично пов'язані з культовими червоними виїзними формами у вирішальні моменти", — сказав він.

Команда Франції Фото: Скріншот

Описуючи Францію як "сильного претендента на титул", відомого своєю "сирою фізичною силою та неперевершеною глибиною складу", екстрасенс підтвердив свої "вогненні" твердження, зазначивши, що "червоні акценти на традиційній формі Франції" забезпечать "максимальне тертя на полі".

"Провідні букмекерські контори та математичні моделі безпосередньо вказують на Іспанію як команду, яку потрібно перемогти, за нею йдуть надзвичайно сильна французька команда та збірна Англії, яка досягає свого піку", — каже він.

Звертаючи увагу на Нідерланди, він розповідає таке.

"Їх називають "вбивцею гігантів" через надзвичайно міцну лінію захисту. Хоча вони носять класичний помаранчевий колір, вони несуть енергію "сильних кольорів полум’я", — сказав провидець.

Говорячи про чинних чемпіонів Аргентину, екстрасенс каже, що вони дуже стійкі.

"Чинні володарі чемпіонату світу вирізняються надзвичайною психологічною стійкістю. Вони демонструють чистий запал та інтенсивність з точки зору командного духу, навіть попри те, що в їхньому традиційному образі немає червоного кольору", — вважає він.

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