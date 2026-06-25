"Живой Нострадамус" назвал победителя Чемпионата мира по футболу 2026 года: кто входит в число фаворитов

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал несколько неожиданных прогнозов относительно Чемпионата мира по футболу 2026 года.

С началом Чемпионата мира по футболу 2026 года у всех возникает лишь один вопрос: какая страна станет чемпионом мира? Но так называемый "живой Нострадамус" считает, что знает ответ, пишет The Daily Star.

39-летнего бразильского мистика Атоса Саломе называют "современным Нострадамусом", а среди его арсенала якобы точных прогнозов — важные мировые события, в частности катастрофическая пандемия Covid-19, вторжение в Украину и смерть королевы Елизаветы II.

Хотя он и не является обычным экспертом, он утверждает, что предсказал точный результат чемпионата Европы 2024 года, а также точно предсказал, что Аргентина и Франция сыграют в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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Теперь Атос эксклюзивно поделился с изданием своими прогнозами на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который проходит в Соединённых Штатах, Мексике и Канаде. В нем за победу борются 48 стран.

Прогноз на "огненного" победителя

Вищук утверждает, что его "интуиция" улавливает видения, в которых преобладает чрезвычайно яркая и насыщенная сенсорная палитра. Хотя экстрасенс пока не назвал явного фаворита, он явно склоняется к одному направлению.

"Есть красный. Много красного или оранжевого. Я вижу тяжёлые, глубокие, доминирующие цвета. Цвета огня. Это энергия тепла, трения и интенсивной силы. Национальные команды, которые выйдут в финал на этом турнире, будут теми, что окутаны цветами пламени", — сказал он.

Намек Атоса выглядит особенно показательно, если рассматривать его в контексте нынешних фаворитов в борьбе за трофей 2026 года.

Какие страны станут главными претендентами?

Бразильский ясновидящий назвал семь стран в качестве главных претендентов: Испанию, Португалию, Марокко, Англию, Францию, Нидерланды и Аргентину.

Сборная Испании Фото: Скриншот

Испанская сборная является бесспорным фаворитом Чемпионата мира 2026 года, а согласно статистике, у действующих чемпионов Европы 17 % шансов завоевать титул. По словам Атоса, "Ла Роха (Красные) — это буквальное воплощение" его предчувствия.

Что касается Португалии, экстрасенс предполагает, что команда "укомплектована элитным поколением молодых талантов наряду с опытными ветеранами".

Неожиданным претендентом, по мнению экстрасенса, является Марокко, как он объясняет: "Марокко назвали одной из главных развивающихся сил и потенциальной "темной лошадкой" турнира".

"Их форма отличается ярко-красным и насыщенным зеленым цветами в фирменном стиле и основной форме", — сказал он.

Итак, какие прогнозы дает "живой Нострадамус" относительно перспектив Англии на чемпионате мира?

"Англия может похвастаться очень конкурентоспособной командой. Они исторически ассоциируются с культовой красной выездной формой в решающие моменты", — сказал он.

Сборная Франции Фото: Скриншот

Описывая Францию как "сильного претендента на титул", известную своей "грубой физической силой и непревзойденной глубиной состава", экстрасенс подтвердил свои "зажигательные" утверждения, отметив, что "красные акценты на традиционной форме Франции" обеспечат "максимальное трение на поле".

"Ведущие букмекерские конторы и математические модели прямо указывают на Испанию как на команду, которую нужно победить; за ней следуют чрезвычайно сильная французская сборная и сборная Англии, которая достигает своего пика", — говорит он.

Обращая внимание на Нидерланды, он рассказывает следующее.

"Их называют „убийцами гигантов“ из-за чрезвычайно прочной линии защиты. Хотя они окрашены в классический оранжевый цвет, они несут в себе энергию „сильных цветов пламени“, — сказал провидец.

Говоря о действующих чемпионах из Аргентины, экстрасенс отмечает, что они очень стойкие.

"Действующие чемпионы мира отличаются исключительной психологической стойкостью. Они демонстрируют чистый задор и интенсивность с точки зрения командного духа, даже несмотря на то, что в их традиционном образе нет красного цвета", — считает он.

Напомним, что знаменитая утка Мерлин, прославившаяся благодаря поддержке сборной Мексики на Чемпионате мира-2026, вновь оказалась в центре внимания, совершив дерзкое нападение на высокопоставленного чиновника.

Кроме того, издание Express сообщало, что сборная Норвегии привезла с собой собственную еду на ЧМ-2026 из-за недоверия к кухне США.