Америка не виграє: "китайський Нострадамус" зробив нове передбачення щодо війни США з Іраном

Професор Сюецінь Цзян, якого називають "китайським Нострадамусом" — китайсько-канадський вчений, який стверджує, що США програють конфлікт з Іраном. За його словами, два його попередні прогнози вже виявилися точними.

Ведучий надзвичайно популярного каналу на YouTube, професор Сюецінь Цзян, спантеличив мережу своїми трьома прогнозама, які він зробив ще у 2024 році, пише Daily Star.

У травні 2024 року Цзян зробив три передбачення під час уроків у середній школі, де він викладає. Відповідні відео він опублікував на своєму відомому каналі YouTube Predictive History, який наразі має 1,87 мільйона підписників.

Війна США в Ірані: два сценарії від "Нострадамуса"

Випускник Єльського університету, Цзян казав, що Дональд Трамп виграє вибори 2024 року та повернеться до влади, успішно забезпечивши собі другий термін у Білому домі.

Після свого прогнозу він зробив ще один тривожний прогноз.

Відео дня

"Якщо Трамп справді стане президентом на другий термін, існує дуже висока ймовірність того, що Сполучені Штати розпочнуть війну з Іраном", — казав тоді він.

Цзян наголосив, що однією з ключових причин, чому Сполучені Штати вступають у конфлікт з Іраном, будуть інтереси Ізраїлю.

Професор Сюецінь Цзян Фото: Скріншот

Третє тривожне передбачення

В основу третього та останнього прогнозу Цзяна, який він зробив у 2024 році йдеться про поразку Америки. Розглядаючи теоретичні сценарії воєнних дій та гіпотетичні ситуації, професор пояснив, чому будь-який напад США на Іран виявиться катастрофічним для наддержави.

"Третє важливе передбачення полягає в тому, що Сполучені Штати програють цю війну, яка назавжди змінить світовий порядок", — заявив він.

Рішуче дотримуючись своїх трьох прогнозів, академік стверджував, що демографічні та географічні особливості Ірану унеможливлять будь-яку тривалу окупацію його території, оскільки розгалужені логістичні мережі близькосхідної країни, її потужний внутрішній опір та суворий рельєф місцевості швидко перетворять будь-які початкові успіхи на полі бою на катастрофічну стратегічну невдачу.

"Якщо війна між США та Іраном відбудеться, Америка абсолютно ніяк не зможе її виграти", — казав тоді він.

Які прогнози підвердилися у 2026 році

Професор Цзян виступив у американській новинній програмі "Breaking Points with Krystal and Saagar", де виклав свою точку зору на можливий розвиток подій.

У відеороликах, опублікованих на YouTube він 2 березня, вчений розповів, що буде далі.

"З огляду на мій аналіз розвитку війни, я думаю, що Іран має набагато більше переваг над США. Реальність така, що зараз між Сполученими Штатами та Іраном йде війна на виснаження, і іранці готувалися до цього конфлікту 20 років. У них було багато тренувальних польотів. Іранці змогли вивчити та проаналізувати ударні можливості як ізраїльтян, так і американців. І у них було багато часу, щоб повністю підготуватися до цієї нової атаки", — вважає він.

На його думку, союзні сили Ірану — ХАМАС, Хезболла та хусити — змогли справді зрозуміти американський менталітет і тепер у них є досить непогана стратегія того, як послабити США.

"Те, що роблять іранці, — це ведення війни проти всієї світової економіки", — каже він.

Адже Іран завдає ударів по державах Перської затоки та атакує їхню критично важливу енергетичну інфраструктуру Вчений також наголосив, що Іран фактично заблокував Ормузьку протоку.

На запитання, чи США відправлять наземні війська до Ірану, професор прогнозував:

"У нас в історії ніколи не було президента, який би міг змінити режим лише з повітря. Вам потрібні наземні війська. І тому, на жаль, протягом наступних кількох місяців тиск на Америку щодо направлення наземних військ, особливо з арабських держав Перської затоки та з Ізраїлю, зростатиме", — вважає він.

Нагадаємо, що самопроголошений "живий Нострадамус" Атос Саломе попереджає про арктичний конфлікт між Росією та НАТО.

Також бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", зробив кілька несподіваних прогнозів щодо Чемпіонату світу з футболу 2026 року.