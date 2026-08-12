Підставив журналістів і держсекретаря: Трамп розповів, як змінював літаки через загрозу замаху

Президент США підтвердив, що минулого місяця, залишаючи саміт НАТО в Туреччині, він таємно змінив літак через можливу загрозу. І стверджує, що тим, хто залишився на президентському "Борті номер Один", "ніщо не загрожувало".

"Я підкоряюся Секретній службі та військовим. Вони хотіли, щоб я летів іншим рейсом, іншим літаком. Мені просто треба робити те, що вони кажуть", — сказав Трамп журналістам, повідомляє BBC.

Дональд Трамп розповів, як перелітав з літака на літак

Ця заява з’явилася після повідомлень про те, що 8 липня Трамп піднявся на борт президентського літака "Air Force One" на очах у телекамер, після чого його на фургоні з їжею перевезли на військовий літак.

Заміна літака в останній момент викликала питання щодо того, чи наражалися на небезпеку ті, хто залишився на борту літака-приманки, але Трамп у вівторок заявив, що військовий літак, на який він сів, нібито наражався на "більший ризик".

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Офіційні особи повідомили американському партнеру BBC, телеканалу CBS News, що США зафіксували реальну загрозу з боку Ірану щодо запуску ракети по літаку. Американські ЗМІ повідомили, що розвідка США має інформацію про особу, яку бачили поблизу саміту НАТО з переносним зенітним ракетним комплексом.

Журналісти та деякі співробітники Білого дому, які перебували на борту, не знали, що президента США таємно вивезли в рамках ретельно продуманої операції у відповідь на можливу іранську загрозу.

"Гадаю, загроза все-таки була", — сказав Дональд Трамп під час візиту на борту президентського літака Air Force One на захід в Огайо 11 серпня: "Я особливо не розпитував про це. Мені часто надходять погрози".

Він додав: "Я отримую багато погроз, про які ви не знаєте".

Зміна літаків, здійснена Трампом, натякає на особисту зацікавленість у війні з Іраном. Секретна служба використовує "гру в наперстки", щоб приховувати президентів США на очах у всіх.

Таємний маневр, проведений минулого місяця, відбувся наступного дня після того, як США відновили військові удари по Ірану після зриву переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни.

"Небезпечний" візит Дональда Трампа на саміт НАТО в Туреччині — що відомо

Дональд Трамп прибув до Туреччини на борту новітнього Boeing 747-8, подарованого Катаром, але заявив, що полетить на старому Air Force One "заради старих часів".

Дональд Трамп прилетів до Туреччини на літаку, подарованому Катаром Фото: The White House

8 липня на відеозаписі було видно, як він сідає в президентський літак в аеропорту Анкари.

Але, як виявилося, він непомітно зійшов з борту "Air Force One" і сів у вантажівку для доставки їжі, яку підняли до рівня літака з протилежного боку від того місця, де він піднявся на борт.

Фургон з їжею від'їхав від "Air Force One" до військового літака C-32A, що стояв поруч, і саме на нього сів президент США.

C-32A — це модифікований Boeing 757, який часто використовує віце-президент.

Глава Пентагону Піт Хегсет піднявся на борт C-32A окремо, скориставшись зовнішніми трапами, щоб створити видимість звичайного польоту.

Журналісти та деякі співробітники Білого дому піднялися на борт президентського літака "Air Force One", і, як повідомляється, їм наказали зачинити штори на вікнах. Вони не знали, що президента вже немає на борту.

Продюсер медіапулу, який перебував на борту літака, сказав, що його здивувала вказівка опустити штори на вікнах. Фотограф ненадовго привідкрив штору, і, як повідомляється, йому одразу ж наказали її закрити.

Схема "шпигунської втечі" Трампа з Туреччини Фото: BBC

Технічно "Air Force One" — це позивний будь-якого літака, на борту якого перебуває президент США.

Але цього разу літак C-32A використовував позивний "Reach 18", тоді як літак, що перевозив журналістів, продовжував використовувати "AF1", щоб зберегти інтригу.

На борту першого літака залишалися члени кабінету Трампа: держсекретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

У Великій Британії, де літаки зробили зупинку на шляху до США, Дональд Трамп знову піднявся на борт старого президентського літака "Air Force One" і його помітили, коли він сходив з нього після приземлення на авіабазі RAF Mildenhall.

Незрозуміло, як він пересів із C-32A назад на свій звичний літак.

Потім президент пересів на новий літак "Air Force One", подарований Катаром, щоб повернутися до Вашингтона.

Під час того польоту Трамп поспілкувався з журналістами на борту, де наголосив на загрозах з боку Ірану, але не згадав про обмін літаками, що відбувся раніше.

На запитання про те, чому журналістам наказали опустити шторки на вікнах літака, що летів із Туреччини, Трамп відповів: "Тому що ви, ймовірно, летите небезпечним рейсом через негідників, з якими нам доводиться мати справу".

Хосе Замора, регіональний директор Комітету із захисту журналістів у Північній та Південній Америці, заявив у своєму зверненні, що адміністрація Трампа "несе відповідальність за те, щоб журналісти, які висвітлюють діяльність президента, не наражалися на зайву небезпеку".

"Журналістів слід інформувати про реальні загрози безпеці, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своєї безпеки", — додав він.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, як Дональда Трампа ховали у фургоні з їжею.

А коли президент США грав у гольф у Нью-Джерсі, його охороняла мобільна система протиповітряної оборони Avenger. Її помітили на території гольф-клубу Trump National Golf Club у Бедмінстері.