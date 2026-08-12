Подставил журналистов и госсекретаря: Трамп рассказал, как менялся самолетами из-за угрозы покушения

Президент США подтвердил, что в прошлом месяце, покидая саммит НАТО в Турции, он тайно поменялся самолетами из-за возможной угрозы. И утверждает, что тем, кто остался на президентском "Борту номер Один" – "ничего не угрожало".

"Я подчиняюсь Секретной службе и военным. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом, другим самолетом. Мне просто нужно делать то, что они говорят", — сказал Трамп журналистам, сообщает ВВС.

Дональд Трамп рассказал, как менялся самолетами

Это заявление появилось после сообщений о том, что 8 июля Трамп поднялся на борт президентского самолета Air Force One на глазах у телекамер, после чего на фургончике с едой его перевезли на военный самолет.

Замена самолета в последний момент вызвала вопросы о том, подверглись ли опасности те, кто остался на борту самолета-приманки, но Трамп во вторник заявил, что военный самолет, на который он сел, якобы подвергался "большему риску".

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Официальные лица сообщили американскому партнеру BBC, телеканалу CBS News, что США зафиксировали достоверную угрозу со стороны Ирана выпустить ракету по самолету. Американские СМИ сообщили, что разведка США располагает информацией о человеке, которого видели возле саммита НАТО с переносным зенитным ракетным комплексом.

Журналисты и некоторые сотрудники Белого дома, находившиеся на борту, не знали, что президента США тайно вывезли в рамках тщательно продуманной уловки в ответ на возможную иранскую угрозу.

"Думаю, угроза все-таки была", — сказал Дональд Трамп во время визита на борту президентского самолета Air Force One на мероприятие в Огайо 11 августа: "Я особо не расспрашивал об этом. Мне часто поступают угрозы".

Он добавил: "Мне поступает много угроз, о которых вы не знаете".

Смена самолетов, осуществленная Трампом, намекает на личную заинтересованность в войне с Ираном. Секретная служба использует "игру в наперстки", чтобы скрывать президентов США на виду у всех.

Тайный маневр, проведенный в прошлом месяце, произошел на следующий день после того, как США возобновили военные удары по Ирану после срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны.

"Опасный" визит Дональда Трампа на саммит НАТО в Турции – что известно

Дональд Трамп прибыл в Турцию на борту более нового Boeing 747-8, подаренного Катаром, но объявил, что улетит на старом Air Force One "ради старых времен".

Дональд Трамп прилетел в Турцию на подаренном Катаром самолете Фото: The White House

8 июля на видеозаписи было видно, как он садится в президентский самолет в аэропорту Анкары.

Но, как оказалось, он незаметно сошел с борта Air Force One, сел в грузовичок для доставки еды, который был поднят до уровня самолета с противоположной стороны от того места, где он поднялся на борт.

Фургон с едой отъехал от Air Force One к расположенному рядом военному самолету C-32A, на который и сел президент США.

C-32A — это модифицированный Boeing 757, часто используемый вице-президентом.

Глава Пентагона Пит Хегсет поднялся на борт C-32A отдельно, используя внешние трапы, чтобы создать видимость нормального полета.

Журналисты и некоторые сотрудники Белого дома поднялись на борт президентского самолета Air Force One, и, как сообщается, им было приказано закрыть шторы на окнах. Они не знали, что президента уже нет на борту.

Продюсер медиапула, находившийся на борту самолета, сказал, что его удивило указание опустить шторы на окнах. Фотограф ненадолго приоткрыл штору, и, как сообщается, ему тут же приказали ее закрыть.

Схема "шпионского бегства" Трампа из Турции Фото: BBC

Технически "Air Force One" — это позывной любого самолета, на борту которого находится президент США.

Но в этот раз самолет C-32A использовал позывной "Reach 18", в то время как самолет, перевозивший журналистов, продолжал использовать "AF1", чтобы сохранить интригу.

На борту первоначального самолета оставались члены кабинета Трампа: госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

В Великобритании, где самолеты сделали остановку по пути в США, Дональд Трамп снова поднялся на борт старого президентского самолета Air Force One и был замечен спускающимся с него после приземления на авиабазе RAF Mildenhall.

Неясно, как он пересел с C-32A обратно на свой традиционный самолет.

Затем президент пересел на новый самолет Air Force One, подаренный Катаром, чтобы вернуться в Вашингтон.

Во время того полета Трамп поговорил с журналистами на борту, где отметил угрозы, исходящие от Ирана, но не упомянул о произошедшем ранее обмене самолетами.

На вопрос о том, почему журналистам было приказано опустить шторки на окнах самолета, следовавшего из Турции, Трамп ответил: "Потому что вы, вероятно, летите опасным рейсом из-за мерзавцев, с которыми нам приходится иметь дело".

Хосе Замора, региональный директор Комитета по защите журналистов в Северной и Южной Америке, заявил в своем обращении, что администрация Трампа "несет ответственность за обеспечение того, чтобы журналисты, освещающие деятельность президента, не подвергались ненужной опасности".

"Журналистов следует информировать о достоверных угрозах безопасности, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своей безопасности", — добавил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, как Дональда Трампа прятали в фургоне с едой.

А когда президент США играл в гольф в Нью-Джерси, его охраняла мобильная система противовоздушной обороны Avenger. Ее заметили на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Бедминстере.