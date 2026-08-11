Ракеты вместо охраны: почему Трампа во время гольфа защищал ЗРК Avenger (фото, видео)

Во время игры Дональда Трампа в гольф в Нью-Джерси его охраняла мобильная система противовоздушной обороны Avenger. Её заметили на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Бедминстере.

Об этом сообщило издание The War Zone (TWZ).

В понедельник Белый дом подтвердил подлинность фотографий, на которых запечатлена система Avenger во время пребывания Трампа на финальном раунде турнира LIV Golf в Бедминстере.

На одном из снимков Трамп играет клюшкой, а позади него за ограждением виден Avenger. На другом фото также запечатлена эта система. Видео из гольф-клуба показывает Avenger вместе с радаром противовоздушной обороны AN/MPQ-64 Sentinel.

Avenger — это мобильная система малой дальности на базе Humvee, вооруженная ракетами Stinger. Ее модернизировали для борьбы с беспилотниками. По данным NORAD, когда такие системы задействуются для охраны президента США, ими управляет 263-е командование противовоздушной и противоракетной обороны армии США.

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Система Avenger Фото: Х / POPULAR FRONT

Во время пребывания Трампа в Бедминстере два самолета общей авиации нарушили временно ограниченное воздушное пространство над этой территорией. Самолеты NORAD перехватили их и безопасно вывели из запретной зоны.

1 августа Белый дом также опубликовал видео, на котором Трамп общается с военными в Бедминстере. На заднем плане была видна система Avenger.

Система Avenger и Дональд Трамп Фото: Х / POPULAR FRONT

"Я не переживаю из-за ракет и дронов", — пошутил Трамп. Полковник в ответ сказал: "Мы все прикрыли".

.@POTUS visits with our great military armed forces in NJ 🇺🇸 pic.twitter.com/ee5jqRLfTW — Margo Martin (@MargoMartin47) August 1, 2026

Усиленные меры безопасности связаны, в частности, с угрозами в адрес Трампа. Ранее уже были попытки покушения на него во время игры в гольф и других мероприятий. После начала операции против Ирана усилились опасения относительно возможной мести Ираном в адрес Трампа.

Trump appeared to be golfing alongside surface-to-air missile defense systems over the weekend in Bedminster pic.twitter.com/B2I2IIAnSb — MeidasTouch (@MeidasTouch) August 10, 2026

Системы Avenger используются не только для охраны Трампа. Рядом с Белым домом также находится известная ракетная установка Avenger, установленная на крыше и предназначенная для противовоздушной обороны.

Напомним, ранее Трампа тайно вывезли из Турции после саммита НАТО из-за угрозы со стороны Ирана. Сначала президент сел на Air Force One, но затем его незаметно пересадили на военный самолет C-32A.

По данным The Washington Post, для этого был использован фургон, который обычно перевозит продукты и припасы. Таким образом спецслужбы пытались ввести в заблуждение журналистов и часть сотрудников Белого дома.

Ранее на территории гольф-клуба Дональда Трампа в Калифорнии задержали 38-летнего мужчину с оружием. Он фотографировал территорию и следил за мерами безопасности в преддверии запланированного визита президента США.

Во время обыска у него обнаружили магазин на 16 патронов, а в автомобиле — заряженный пистолет. В доме мужчины также обнаружили винтовку, пистолет, бронежилет, большое количество патронов и другое снаряжение.