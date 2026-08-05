Обнаружены патроны и заряженный пистолет: на территории гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину

На днях на территорию гольф-клуба президента США Дональда Трампа Trump National в Калифорнии проник вооруженный неизвестный мужчина. Его задержала охрана, когда заметила, что неизвестный снимает территорию на фото и видео.

Полиция установила, что этим мужчиной оказался 38-летний Жанин Джон Таэле из города Дауни, штат Калифорния. Он бродил по территории гольф-клуба и отслеживал "меры по обеспечению безопасности" всего за два дня до запланированного визита Трампа в это место. Об инциденте сообщило издание The New York Post.

Как сообщил Департамент шерифа округа Лос-Анджелес, во время поверхностного досмотра в кармане брюк Таэле помощники шерифа обнаружили магазин на 16 патронов с экспансивными пулями. В автомобиле мужчины, который он припарковал неподалеку, правоохранители обнаружили заряженный пистолет с патроном в патроннике, а также дополнительный заряженный магазин с экспансивными патронами.

Відео дня

Жанин Джон Таэле, которого задержали с оружием на территории гольф-клуба Трампа

Полицейские также провели обыск в доме мужчины на основании ордера. Там они обнаружили незаконно модифицированную винтовку на платформе AR, два устройства радиосвязи, пистолет 1911 калибра 45, верхнюю часть ствольной коробки для платформы AR, бронежилет, магазины повышенной емкости, большое количество патронов для пистолетов и винтовок. Также правоохранители нашли несколько записных книжек с "тревожными" записями. В итоге Таэле арестовали за ношение скрытого огнестрельного оружия и хранение запрещенных патронов.

Кроме того, выяснилось, что Департамент полиции Эль-Сегундо расследует его причастность к ограблению, произошедшему в 2025 году.

Во вторник, 4 августа, Таэле были предъявлены обвинения по ряду статей. Однако он не признал свою вину.

Как выяснили журналисты NYP, Таэле, называющий себя ветераном Корпуса морской пехоты США, неоднократно замечали вблизи гольф-клуба ещё с июня.

Напомним, издание Honolulu Civil Beat сообщало, что на Гавайях задержали кандидата в Конгресс США с украинскими корнями после драки и угроз на пляже.

Кроме того, недавно Израиль предупредил о новом покушении Ирана на Трампа.