Знайшли набої і заряджений пістолет: на території гольф-клубу Трампа спіймали важкоозброєного чоловіка

Днями на територію гольф-клубу президента США Дональда Трампа Trump National у Каліфорнії проник важкоозброєний невідомий чоловік. Його схопила охорона, коли помітила, що невідомий знімає на фото та відео територію.

Поліція з'ясувала, що цим чоловіком виявився 38-річний Жанін Джон Таеле з міста Дауні штату Каліфорнія. Він вештався довкола території гольф-клубу та відстежував "заходи з планування безпеки" всього за два дні запланованого візиту Трампа до цього місця. Про інцидент розповіло видання The New York Post.

Як повідомив Департамент шерифа округу Лос-Анджелес, під час поверхневого огляду в кишені штанів Таеле помічники шерифа виявили магазин на 16 набоїв з експансивними кулями. В автомобілі чоловіка, який той прилаштував неподалік, правоохоронці виявили заряджений пістолет із набоєм у патроннику, а також додатковий заряджений магазин з експансивними набоями.

Відео дня

Жанін Джон Таеле, якого спіймали зі зброєю на території гольф-клубу Трампа

Поліціянти також з ордером обшукали житло чоловіка. Там виявили незаконно модифіковану гвинтівку на платформі AR, два пристрої радіосигналу, пістолет 1911 калібру .45, верхню частину ствольної коробки для платформи AR, бронежилет, магазини підвищеної ємності, велику кількість набоїв для пістолетів та гвинтівок. Також правоохоронці знайшли кілька записників з "тривожними" записами. Зрештою Таеле заарештували за носіння прихованої вогнепальної зброї та володіння забороненими набоями.

Окрім того, з'ясувалося, що Департамент поліції Ель-Сегундо розслідує його причетність до грабежу 2025 року.

У вівторок, 4 серпня, Таеле висунули звинувачення за низкою статей. Проте він не визнав своєї провини.

Як з'ясували журналісти NYP, Таеле, який називає себе ветераном Корпусу морської піхоти США, неодноразово помічали поблизу гольф-клубу ще з червня.

Нагадаємо, видання Honolulu Civil Beat повідомляло, що на Гаваях затримали кандидата до Конгресу США з українським корінням після бійки та погроз на пляжі.

Також нещодавно Ізраїль попередив про новий замах Ірану на Трампа.