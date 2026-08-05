Влаштував бійку і погрожував ножем: на Гаваях затримали кандидата до Конгресу США родом з України

40-річний Кирило Басін, кандидат від Демократичної партії на виборах до Палати представників США, влаштував сутичку на одному з пляжів Кеавакапу на Гаваях. Чоловік втрапив у бійку з іншим відпочивальником та погрожував розправою з ножем.

У результаті Кирилу Басіну висунули звинувачення за двома епізодами погроз терористичного характеру після інциденту. Про це повідомило видання Honolulu Civil Beat.

За даними місцевих правоохоронців, інцидент стався після того, як інший відпочивальник, 61-річний чоловік, попросив Басіна зробити музику тихіше. У відповідь Басін почав погрожувати чоловікові, натякаючи, що у нього є вогнепальна зброя і що він може вбити його дружину.

Коли у ситуацію втрутився інший відпочивальник на пляжі, це спричинило бійку між чоловіками. У той момент політик-демократ, як стверджують очевидці, дістав ножа і почав погрожувати і іншим присутнім. Зрештою він чомусь викинув його у воду, згодом ніж знайшли представники поліції.

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Кирило Басін погрожував розправою відпочивальну

Запобіжний захід визначено у вигляді застави в розмірі 1 мільйон доларів. Як заявили у поліції, це не перший інцидент за участі Басіна.

Політика не вперше затримує поліція

Як пише видання The New York Post, минулий інцидент за участі Басіна стався у травні. Тоді він наставив пістолет на посадовців після того, як уривався до урядової будівлі, через що швидко опинився в кайданках за звинуваченням у погрозах терористичного характеру першого ступеня.

Напередодні, як стверджується, Басін написав на власній сторінці в Instagram, що його нібито катували поліцейські упродовж 14 годин. Ще за кілька днів до інциденту його виводили у супроводі поліції з місця засідання міської ради на Південному Мауї після суперечки з членом міської ради та іншими співробітниками.

Медіа Nampa пише, що у Кирила Басіна українське коріння. Про це також раніше стверджувало видання The Maui News. Згідно з даними його передвиборчої кампанії, Басін народився в Україні, а в дитинстві переїхав до Сполучених Штатів разом з родиною.

Нагадаємо, днями видання RMF24 повідомило, що 18-річного українця у Вроцлаві звинувачують у замаху на вбивство польки у під'їзді житлового будинку.

Раніше у США сталася стрілянина біля закладу громадського харчування: загинули щонайменше троє людей, самого нападника застрелили.