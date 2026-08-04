Загрожує довічне: у Вроцлаві 18-річному українцю висунули обвинувачення у замаху на вбивство польки

18-річного українця обвинувачують у замаху на вбивство 30-річної громадянки Польщі у Вроцлаві. Слідство стверджує, що він напав на жінку на сходовому майданчику у минулі вихідні.

Дмитру М., якого обвинувачують у замаху, загрожує довічне ув'язнення у цій справі. Про це 3 серпня повідомило польське видання RMF24.

Якуб Длубач, речник Вроцлавської прокуратури, повідомив журналістам, 30-річна жінка отримала ножові поранення, зокрема, в шию та грудну клітку. Однак кількість ножових поранень, завданих жінці, уточнювати не став.

"З того, що мені відомо, потерпілу вже допитали", — розповів Длубач.

За його інформацією, нападник не знав жертви. Сам Дмитро свою провину не визнає. Постраждала вже покинула медичний заклад.

Напад на польку у Вроцлаві — що відомо

У Вроцлаві звинувачують українця у нападі на польку

Видання пише, що напад на жінку стався увечері минулої суботи у вроцлавському районі Мухобор. Повідомляється, що хлопець кілька разів поранив 30-річну жінку ножем у під'їзді. Його швидко затримали правоохоронці.

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Поліція згодом повідомила, що поранена потрапила до лікарні у стані, який загрожував її життю.

Polskie Radio 24 пише, що слідчі поки що не знають мотиву, оскільки українець відмовився давати свідчення. Тепер прокурор вирішить, чи подавати до суду клопотання про взяття 18-річного юнака під варту.

Генеральне консульство України у Вроцлаві вже відреагувало на інцидент. Там заявили, що сприйняли про це "з прикрістю".

"Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви насильства та агресії, незалежно від того, хто є їхнім винуватцем, а хто — жертвою. Особа, яка вчиняє злочин, має понести відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Польща", — йдеться у заяві консульства.

Нагадаємо, 2 серпня видання inPoland.net.pl повідомило, що у Польщі побили трьох українців: все почалося через музику.

Також раніше у Польщі жінка напала на українського водія через відмову зупинитися біля винного магазину.