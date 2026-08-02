У Польщі побили трьох українців: усе почалося через музику, — ЗМІ

Двоє чоловіків та дівчина постраждали у місті Кожухів у Любуському воєводстві після того, як на них напали кілька молодих людей.

Кожухів розташований за 30 км від міста Зелена Гура, а інцидент стався біля хостелу, де проживають переважно українці, пише inPoland.net.pl.

Як розповіли журналісту 37-річний Володимир, 32-річний Василь та 28-річна Аделіна, напередодні ввечері вони відпочивали на території хостелу біля припаркованої машини. В авто звучала українська, польська та зарубіжна музика.

Близько 21:25 повз компанію проходив поляк. Почувши музику, він відреагував агресивно, вступивши в суперечку з Володимиром, розповів журналісту Василь:

"Володя розповідав, що чоловік кричав: "Спердаляй на Україну" та висловлював претензії через музику. Володимир відповів, що це приватна територія, де вони проживаютьваємо".

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Почувши це, поляк відповів:

"Якщо хочеш потасовки, то зараз буде", після чого одразу комусь зателефонував.

За словами українців, за кілька хвилин з боку вокзалу підійшли двоє молодих чоловіків, а за ними була дівчина. Потім вони повернулися втрьох і без жодних слів стали бити українців.

"Аделіні розбили голову. Володі теж розбили голову, розсікли губу. Мені дісталося менше, бо я намагався закриватися від ударів", — каже Василь. Чоловік уточнив, що не бачив, чим саме завдавалися удари.

Аделіна пояснює, що не брала участі в конфлікті і просто стояла біля авто, дивлячись у телефон:

"Бачила, що якийсь агресивний чоловік щось говорив і комусь телефонував. Потім підняла голову, побачила трьох людей, які йшли до нас. Я взагалі нічого не сказала — і відразу отримала удар у голову. Після цього пішла кров".

Вона одразу ж почала кликати поліцію. Поліція приїхала за п'ять хвилин після виклику, а потім майже відразу ж — "швидка". Одного із постраждалих українців госпіталізували. Наразі дівчина скаржиться на головний біль та впевнена, що це не був удар кулаком. Але чим саме не знає.

Сьогодні потерпілі дали свідчення правоохоронцям. Вони також розповіли, що на сусідній будівлі з хостелом є камера відеоспостереження, яка могла записати все, що відбувалося. Отримати відеозаписи можуть лише правоохоронці.

На момент публікації поліція офіційно не повідомляла обставин інциденту, його можливих мотивів та інформації про затримання причетних осіб.

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